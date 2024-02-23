Вечером 23 февраля в Краснодарском крае упало воздушное судно — об этом пишет оперативный штаб Кубани. Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что разбился российский самолет военной разведки ДРЛО А-50. Это же утверждают Воздушные силы ВСУ и Главное разведывательное управление Украины.

Примерно в 21.30 мск краснодарский оперштаб сообщил о падении двух летательных аппаратов. ЧП произошло около 20.00 в районе хутора Трудовая Армения Каневского района. На хуторе начался пожар, загорелся камыш на площади 250 м.кв.

Позднее было опубликовано уточнение, что подтверждена гибель только одного летательного аппарата. Министерство обороны России случившееся не комментировало.

По данным оперштаба, пожар удалось локализовать в 20.50 и полностью потушить около 22.00 мск.

Российские военкоры публикуют в Telegram видео, предположительно снятые местными жителями. В нескольких роликах видно, как воздушное судно отстреливает тепловые ловушки, вероятно пытаясь уйти от столкновения с ракетами. В небе с паузой в полминуты возникают яркие вспышки. Первая — скорее всего от столкновения ракеты с тепловой ловушкой, вторая — с самолетом. В других роликах можно увидеть останки разбившегося воздушного судна.

«После попадания ракеты ПВО (пущенной не противником) А-50У развалился на две части. Отсюда и заявления о якобы двух упавших бортах». — написал в Telegram военный блогер Владимир Романов.

Блогер Юрий Подоляка также сообщил, что местные жители находят обломки А-50. Автор телеграм-канала Fighterbomber заявил что «потерян А-50» и «кто сбил, на данный момент неизвестно». При этом он отметил, что от места ЧП до линии боевого соприкосновения — 256 километров.

О другом сбитом А-50, а также о поврежденном Ил-22М уже писали в середине января украинские источники и российские военкоры. Министерство обороны России эти сообщения не комментировало, Кремль сообщил, что информацией на этот счет не владеет.