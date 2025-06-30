В Волгограде силовики отчитались о задержании организатора и членов экстремистского сообщества. Главарем оказался 17-летний молодой человек, придерживающийся радикальных взглядов, сообщили в пресс-службе регионального СК. Как утверждается, под его руководством трое других несовершеннолетних призывали к насилию против представителей отдельных религиозных и национальных групп, поджигали их автомобили, а также осквернили нацистскими символами стену у Волгоградского судостроительного завода. Что известно о «банде подростков» из Волгограда — в материале RTVI.

Пять дел в одном

Сотрудники ФСБ, Следственного комитета и МВД задержали четверых несовершеннолетних жителей Волгограда, их подозревают в совершении нескольких преступлений. Организатором экстремистского сообщества, как сообщили в СК, оказался 17-летний местный житель, придерживающийся радикальных взглядов и идеологии, «основанной на межнациональной и политической ненависти».

В ходе обысков в гараже сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли взрывчатое вещество промышленного производства.

В отношении 17-летнего фигуранта и остальных участников группы возбуждено уголовное дело по нескольким статьям:

— ст. 282.1 УК (организация деятельности экстремистского сообщества и участия в нем),

— ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности),

— ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма),

— ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ),

— ст. 167 УК (умышленное уничтожение чужого имущества).

Дествия каждого фигуранта квалифицированы в зависимости от их роли и степени участия в сообществе.

Суд отправил предполагаемого организатора под стражу, а остальных фигурантов дела — под домашний арест.

Сожгли копию Знамени Победы и машины

«Для пропаганды своих убеждений в популярном мессенджере он создал открытый канал, где публиковал материалы с призывами к насильственным действиям в отношении представителей отдельных религиозных и национальных групп», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Предполагаемый организатор сообщества разработал план публичных акций в Волгограде, направленных на дискредитацию власти и возбуждения социальной и национальной розни, к молодому человеку примкнули еще несколько радикально настроенных подростков. Они регулярно проводили встречи в арендованном организатором гараже, утверждает СК.

По данным следствия, подозреваемые поджигали автомобили, принадлежавшие выходцам из национальных республик России и стран ближнего зарубежья. Характер преступлений, добавили в СК, носил явно выраженный экстремистский характер.

С 2024 года молодые люди подожгли пять машин и копию Знамени Победы, уточнили в пресс-службе управления ФСБ по Волгоградской области. В спецслужбе сообщили, что члены группы вели агитацию в интернете и расклеивали листовки по городу.

Что известно о задержанных

Как сообщило издание V1.ru, подростков задержали еще весной: следственные действия провели в апреле и в начале мая.

Организатор сообщества — 17-летний приверженец идеологии нацизма, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

«Он вовлек в группу своих единомышленников — троих студентов-ровесников и двоих 15-летних школьников, которые не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемые снимали свои действия на смартфоны, а затем публиковали в специально созданном телеграм-канале, добавили в МВД.