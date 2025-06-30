В Тольятти возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК) из-за видео с подростками, на котором кто-то из них поет строчки из гимна Украины и песни Украинской повстанческой армии (УПА)* с упоминанием националиста Степана Бандеры. Об этом сообщается в телеграм-канале управления Следственного комитета по Самарской области.

Дело возбуждено по поручению главы ведомства Павла Олейника. Наказание по этой статье предусматривает до трех лет лишения свободы.

«В ходе мониторинга соцмедиа выявлены видеозаписи, на которых зафиксированы противоправные действия подростков в Тольятти, исполняющих музыкальные произведения, содержащие признаки реабилитации нацизма», — сказано в публикации.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательства, добавили в пресс-службе.

«Кружок», снятый одной из девушек в группе подростков, опубликовал 29 июня телеграм-канал «Тольятти», снабдив подписью: «Страна воюет, а в парке Победы ребята поют запрещенную украинскую песню, восхваляющую Бандеру, и гимн Украины». Через некоторое время в посте появилось обновление, что «ребят уже нашли».

Ролик распространили еще несколько каналов, в том числе Readovka. Там предположили, что подростки спели неподобающие песни на выпускном вечере, и заключили, что «на кадрах “детки” явно пьяные». «Теперь родителей выпускников ждет явное “доброе утро” от правоохранителей», — заключила Readovka.

Наутро после публикации ролика региональный главк МВД сообщил журналистам, что полиция начала проверку и по собранным материалам будет принято решение в соответствии с законом.

* признана экстремистской организацией и запрещена на территории России