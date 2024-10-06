В боях под Харьковом погиб россиянин Ильдар Дадин, первый осужденный в России по статье о неоднократном нарушении правил митингов (212.1 УК), сообщила журналистка Ксения Ларина*. Оппозиционер с 2023 года воевал на стороне Украины.

«Только что сообщили, что погиб Ильдар Дадин. В бою на Харьковщине», — написала Ларина* в соцсети X.

Подтверждений информации о смерти Дадина в других источниках нет.

После начала военной операции на Украине Дадин в марте 2022 года уехал из России и остановился в Варшаве, о чем он сам говорил в интервью «Медиазоне»*. В течение года он оформлял польские документы, поскольку ему сказали, что с ними попасть на Украину будет проще.

В итоге в 2023 году Дадин оказался в «Сибирском батальоне», воюющем в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он выбрал себе позывной Ганди — в честь индийского политика Махатмы Ганди.

Ильдар Дадин стал первым, кого в России судили по статье о неоднократном нарушении порядка проведения митингов (ст. 212.1 УК). Эта статья появилась в Уголовном кодексе в 2014 году, ее стали называть «дадинской».

В конце 2015 года суд приговорил Дадина к трем годам колонии, после чего срок лишения свободы снизили на полгода. В конце 2016 года оппозиционер жаловался на угрозы и пытки в карельской исправительной колонии № 7. Оттуда его перевели на Алтай.

В феврале 2017 года президиум Верховного суда России постановил отменить приговор Дадину и признать за ним право на реабилитацию. Позже суд присудил ему 2 млн рублей компенсации за незаконное уголовное преследование.

В январе 2019 года суд в Карелии приговорил к 2,5 годам лишения свободы Сергея Коссиева — экс-начальника колонии, на пытки в которой жаловался Дадин. Коссиев обвинялся в превышении и злоупотреблении полномочиями.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов