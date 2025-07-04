Шесть российских регионов в ночь на 4 июля подверглись атакам беспилотников: в Ростовской области погибла пенсионерка, а в Подмосковье пострадали два человека. Росавиация временно приостановила работу нескольких аэропортов. Подробнее — в материале RTVI.

Как сообщило Минобороны, всего за ночь средства ПВО уничтожили 48 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего — 26 дронов — в Ростовской области, 12 — в Курской, шесть — в Белгородской, три — в Орловской области и еще один беспилотник сбили в Липецкой области.

Ростовская область

Украинские военные ночью атаковали город Азов, Миллеровский и Тарасовский районы, написал в телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Воздушную атаку отразили, однако без жертв не обошлось, добавил он.

«В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный восьмиквартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, бывший учитель. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей. На место выехали оперативные службы и глава района», — уточнил глава региона.

Из-за взрыва одного из беспилотников повреждения получило остекление многоквартирного дома 94 по переулку Коллонтаевскому в Азове. На место прибыли дежурные расчеты, жителей эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Обломки еще одного аппарата упали на стадион имени Лакомова: место происшествия оцепили.

«Наибольшие повреждения получила многоэтажка по пер. Коллонтаевский, 102-а, где произошло разрушение кровли. В 40-квартирном доме проживают 120 человек. На месте работают экстренные службы, проводится эвакуация жителей», — добавил врио губернатора.

По его словам, в Азове и Азовском районе диспетчеры ЕДДС фиксируют многочисленные заявления о повреждениях окон и дверей в многоквартирных домах и припаркованных у них автомобилей. Днем 4 июля начнет работу специальная комиссия, которая оценит нанесенный атакой урон. Слюсарь пообещал, что пострадавшим окажут помощь.

Он также предупредил о сохранении угрозы атаки БПЛА и призвал жителей сохранять осторожность.

Шахты остались без света

В результате атаки беспилотников в Шахтах отключилась электроэнергия на трансформаторной подстанции.

«Без света остались почти две тысячи частных домов, где живут более шести тысяч человек. В нескольких домах возле подстанции повреждены окна. Пострадавших среди людей нет», — написал Юрий Слюсарь.

На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб. Обезвреживанием обломков БПЛА занимается бригада саперов.

«По уточненной информации, минувшей ночью БПЛА уничтожены силами ПВО и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Азове, Ростове, Новошахтинске, Шахтах, Азовском, Мясниковском, Каменском, Октябрьском сельском, Миллеровском и Тарасовском районах», — резюмировал врио губернатора.

Под ударом Подмосковье

Несколько беспилотников сбили над территорией Сергиево-Посадского городского округа, сообщила утром глава муниципалитета Оксана Ероханова.

По ее словам, четыре взрыва прогремели в районе микрорайона Звездочка, утром было известно об одном пострадавшем — мужчину «незначительно посекло осколками».

Глава округа попросила всех сохранять спокойствие, не приближаться к окнам и не фотографировать работу средств ПВО.

Позже она добавила, что в результате падения БПЛА повреждения получила подстанция. Из-за этого без света остались Рабочий поселок и микрорайон Звездочка. Ероханова выехала на место ЧП. Там уже работали сотрудники экстренных служб.

«В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание электрической подстанции в районе микрорайона Звездочка. Также в целях безопасности отключено еще несколько ТП», — отметила глава округа.

По ее словам, без света оказались также микрорайоны Скобянка, Птицеградский, Клементьевский, а также половина Фермы. Отключенными от сети оставались несколько объектов ЖКХ, социальные учреждения и многоквартирные дома. Для их подключения привезут генераторы.

«Первоочередная задача потушить огонь, затем специалисты „Россетей“ будут восстанавливать работу подстанций», — заявила Ероханова.

В связи с падением обломков БПЛА в Сергиевом Посаде ввели временные изменения в движении автобусов. Маршруты 4, 5 и 46 будут ходить по Скобяному шоссе, а остановки «Лимузин», на улицах Железнодорожной, Академика Силина и 1-й Рыбной пропустят.

«Из-за перебоев с электроэнергией временно приостановлена возможность оплаты проезда, покупки и пополнения транспортных карт в кассе АС «Сергиев Посад»», — добавили в «Мострансавто».

Число пострадавших увеличилось

В Сергиево-Посадском округе упали четыре украинских беспилотника, уточнил в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, в результате пострадали двое человек.

«Шестидесятилетний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, выбиты три зуба; у 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки», — написал глава региона.

Обоих доставили в Сергиево-Посадскую больницу. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

«На всех местах падения дронов продолжают работать оперативные службы. Энергетики занимаются восстановлением электроснабжения», — добавил Воробьев.

Представители компании «Россети Московский регион» сообщили, что специалисты занимаются восстановлением подачи электричества.

«На время проведения работ большая часть потребителей будет подключена посредством резервных источников электроснабжения», — пообещали в компании.

Последствия в других регионах

В результате уничтожения трех беспилотников над Орловской областью пострадавших нет, написал губернатор Андрей Клычков.

«Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Спасибо нашим защитникам — силам ПВО за бдительность!» — отметил он.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ночью сообщал об угрозе атаки БПЛА в Ельце и Елецком районе. Он призвал жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам, а тех, кто находится на улице — оставаться в безопасных местах до отбоя сигнала тревоги.

Около шести утра в регионе отменили «красный уровень» опасности, около восьми — «желтый».

Ограничение работы аэропортов

Утром 4 июля Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропорта в Саратове. Спустя полтора часа принимать самолеты перестали воздушные гавани в Самаре и Ярославле.

Около семи часов ограничили работу казанского аэропорта.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — объяснили в Росавиации.

Позже ограничения вводились в аэропортах Нижнекамска и Ижевска.