Президент России Владимир Путин посмертно наградил заместителя главкома ВМФ Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда». Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что это звание сделало погибшего офицера первым дважды Героем России в современной истории страны.

Также Путин подписал указ о присвоении 155-й отдельной гвардейской Курской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота почетного «имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова».

Офицер командовал подразделением до того, как его назначили заместителем главкома ВМФ. 155-я бригада участвовала в освобождении Курской области, за что в феврале 2025 года ей было присвоено почетное наименование «Курская».

«Первый в современной истории дважды Герой России», — написал Хинштейн, комментируя указ президента.

Врио главы Курской области также поручил исполняющему обязанности главы Курска предложить варианты увековечения имени Михаила Гудкова в топонимике города. «Установим ему и памятник», — добавил Хинштейн.

О гибели генерал-майора Гудкова 3 июля сообщил глава Приморья Олег Кожемяко. Вскоре эту информацию подтвердило и Минобороны России. «Аргументы и факты — Приморье» сообщили, что Гудков, вероятно, погиб в результате ракетного удара ВСУ по штабу морской пехоты в Коренево Курской области, по которому было «выпущено не менее четырех ракет».

Информация о дате инцидента разнится: одни источники указывают на 1 июля, другие — на 2 июля. В оба эти дня в Кореневском районе объявлялась ракетная опасность.

В конце марта Путин во время встречи с моряками атомной подлодки «Архангельск» заявил, что 155-я бригада является «одной из лучших, на мой взгляд, в вооруженных силах».

«По мнению министра обороны, начальника Генерального штаба, то, чего добился генерал-майор Гудков, должно тиражироваться и на другие подразделения вооруженных сил, и прежде всего, конечно, на подразделения морской пехоты, которая в целом воюет отлично», — сообщил президент.