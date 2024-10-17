Радиационный туман, наблюдавшийся в Москве утром 17 октября, — это редкое явление, которое может быть опасным на аэродромах и на дорогах, но в целом в нем ничего «пугающего» нет. Об этом RTVI рассказал глава Отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков. Он также пообещал столичному региону «отличную осеннюю погоду» на ближайшие дни.

Эксперт подчеркнул, что слово «радиационный» в данном случае кажется пугающим, так как люди в XXI веке связывают его с атомной энергией, ураном и различными радиоактивными свойствами. Но само понятие «радиация» было известно задолго до этого, добавил Цыганков. Например, это солнечная радиация, то есть солнечная энергия, за счет которой живет Земля, уточнил он.

«Днем солнце нагревает землю, а земля нагревает воздух. За ночь солнечная энергия, тепло уходит от земли в космос, за счет этого земля охлаждается и через нее охлаждается воздух. Осенью ночь длинная, а день короткий, и если ночь малооблачная, то в космос уходит больше энергии, чем днем пришла. И когда идет резкое охлаждение, то в некоторых ситуациях водяной пар, невидимый в атмосфере, конденсируется в виде тумана», — описал Цыганков природу радиационного тумана.

Эксперт добавил, что сильные туманы в Москве — это достаточно редкое явление, обычно их где-то восемь туманов в год. Есть еще локальные туманы, которые, по его словам, бывают в переходные периоды, например, с августа до ноября. Радиационный туман, который был в Москве 16 октября, как раз и был локальным, отметил он.

Цыганков также рассказал, что радиационный туман затрудняет посадку самолетов, но Шереметьево и прочие современные аэропорты являются всепогодными, а летчики садятся по приборам, если умеют, либо уходят на запасной аэродром. Кроме того, предупредил эксперт, особенную осторожность при радиационном тумане надо проявлять и водителям автомобилей.

Говоря о погоде в столичном регионе на ближайшие дни, синоптик сообщил, что с конца этой недели до следующей среды, 23 октября, ее будет определять антициклон, особенно с пятницы по понедельник, 18-21 октября.

«В эти дни будет малооблачно, днем солнышко, ночью звезды, днем +6… +8, в воскресенье, понедельник +5… +10, без осадков. В ночь на пятницу 0… +2, до -3 по области, в ночь на субботу около нуля, до -4 по области местами, в ночь на воскресенье 0… +5, ночь на понедельник +1… +6», — рассказал он.

Во вторник и среду, 22-23 октября, станет более облачно, днем до +12 градусов, ночью +2… +7, сообщил Цыганков. «То есть отличная осенняя погода, в воскресенье, понедельник — чуть выше нормы», — добавил собеседник RTVI.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила RTVI, что ближе к концу недели погода станет комфортной и благоприятной для отдыха, «будет проглядывать солнышко».