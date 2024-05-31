Жара, пришедшая в Москву в конце мая, сохранится и в первые летние выходные — 1 и 2 июня дневная температура будет стремиться к +30, а ночная не опустится ниже +20. Какая погода ожидается в столице и центральной части России летом, а также чем опасны «тропические ночи» — об этом рассказал RTVI ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

Синоптик отметил, что «тропические ночи», когда воздух на улице не охлаждается до значений меньше 20 градусов, наблюдаются в центре столицы уже с 29 мая. Это неблагоприятное с медицинской точки зрения явление.

«Наш организм легко может переносить жару, даже продолжительную, но при условии хорошего отдыха в темное время суток. Когда минимальная температура остается на уровне +20, то в помещениях это значит +27 и выше. Отдыхать без дополнительного охлаждения помещений в таких условиях крайне сложно, организм подвергается значительным перегрузкам, это вызывает проблемы», — пояснил Старков.

Такая же минимальная температура останется и в предстоящие несколько суток, сказал он. Но при этом погода установится «по-летнему неустойчивой». Если в последние дни мая небо было преимущественно ясным, то в начале июня во второй половине дня «будут развиваться кучево-дождевые облака, местами пройдут ливневые дожди с грозами», прогнозирует метеоролог.

Говоря о погоде в Москве и Центральной России на предстоящее лето, Старков провел аналогию с тем, каким был московский май — с холодами, вплоть до снега в первые дни, после чего наступило потепление, а в конце месяца установилась жара до +30 градусов. Такие же перепады — от жары к холоду и обратно — ожидаются и летом.

«Главная специфика сезона — это большая изменчивость погодных условий, резкие перепады. Май можно рассматривать как пример всего летнего сезона — периоды очень теплой, временами жаркой погоды, далее смена процесса — ливневые дожди, местами сильные, с грозами, быстро развивающимися наводнениями, шквалами, выпадением града, и затем сильное похолодание, продолжительный период холодной погоды. И вот так в течение всего сезона», — рассказал Старков.

По его словам, в периоды похолодания в средних широтах «первомайского» снега летом не будет, но перепады температуры могут достигать +15 и даже +20 градусов. «К примеру, с +30 температура может понижаться до +15», — отметил синоптик.

В пятницу, 31 мая, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что из-за жары купальный сезон в Москве начнется раньше, чем в Сочи. По его словам, в первые летние выходные, 1-2 июня, температура воды в столичных озерах и прудах поднимется до +21-22 градусов — это теплее, чем на Черноморском побережье, где вода прогреется только до +19 градусов.