Ереван и Баку с 24 мая доверяют охрану участка границы в Тавушской области пограничникам, сообщила Служба национальной безопасности (СНБ) Армении. В Азербайджане сообщили, что пограничники взяли под контроль четыре села на границе с Арменией.

Как заявили в армянском ведомстве, пограничные войска СНБ Армении берут на себя охрану границы у сел Беркабер (1,9 км), Воскепар и Баганис (4,9 км). Охрана участка госграницы у поселка Киранц (5,8 км) до 24 июля «будет осуществляться по переходной схеме», отметили в СНБ.

Охрану противоположных участков границы с 24 мая будут осуществлять подразделения Госпогранслужбы Азербайджана, говорится в сообщении ведомства.

В Баку сообщили, что Госпогранслужба страны взяла под контроль территорию четырех сел в Газахском районе на границе с Арменией. По данным службы вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, под контроль азербайджанских пограничников взята «территория сел Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Гызылгаджилы Газахского района».

В апреле в аппарате премьер-министра Армении отмечали, что Армения передает Азербайджану четыре села в районе Тавушской области, получая взамен «снижение рисков, связанных с делимитацией границ и безопасностью».

В аппарате премьера говорили, что «Азербайджан получает два с половиной принадлежащих ему села, потому что вся территория села Гызылгаджилы, значительная часть территории села Ашагы Аскипара и до этого находилась под контролем Азербайджана».

После того, как власти Армении согласились в рамках делимитации границы передать Азербайджану села в Тавушской области, в Армении начались акции протеста, которые возглавил предстоятель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Баграт Галстанян. Он требовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и отмечал, что нынешние власти Армении «разрушили всю систему безопасности» страны и утратили непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР).

Сам Пашинян отвергал требование духовенства прекратить делимитацию армяно-азербайджанской границы, предупреждая, что это приведет к войне, «установлению марионеточной, нелегитимной власти и де-факто роспуску суверенитета и государственности Армении».