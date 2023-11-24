Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима мобилизованного Зоригто Арабжаева, который купил поддельное свидетельство о собственной смерти, чтобы не возвращаться в воинскую часть после отпуска. Приговор опубликован на сайте суда.

Арабжаев должен был вернуться в воинскую часть после отпуска 13 марта 2023 года, однако не сделал этого. В суде мужчина заявил, что после призыва на военную службу по мобилизации в ноябре 2022 года его жена «неоднократно сообщала ему о негативном эмоциональном состоянии ввиду опасений за его жизнь, угрожая суицидом».

Сама женщина в ходе предварительного следствия сообщила, что в сентябре 2022 года в ДТП погиб ее старший сын, а затем был мобилизован муж. Из-за этого, по словам женщины, у нее появились суицидальные мысли и развилась депрессия.

В отпуске Арабжаев решил не возвращаться в воинскую часть из-за нестабильного психического состояния жены. Чтобы командование его не искало, мобилизованный купил у «неустановленного лица» поддельное свидетельство о своей смерти.

В апреле к Арабжаеву пришли сотрудники военной полиции. Младший сын мужчины по указанию матери показал им свидетельство о смерти отца. Военные сфотографировали документ и ушли. Впоследствии выяснилось, что свидетельство фальшивое, и 4 мая мужчину задержали по месту жительства.

Суд признал Арабжаева виновным в дезертирстве (ст. 338 УК). Максимальное наказание по этой статье — семь лет колонии.

Ранее военный суд на Сахалине приговорил к двум годам и десяти месяцам колонии общего режима военнослужащего, который отказался ехать в зону проведения военной операции на Украине.