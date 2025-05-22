Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания призвал покаяться разочаровавшихся в роли Иосифа Сталина, передает корреспондент RTVI.
«Когда вы пытаетесь защитить советское наследие, тогда объективно скажите. <…> Памятники Сталину вы разрушили <…>. Памятники Ленину мы защитили, потому что только это осталось в виде исторического наследия. А сейчас вы начинаете говорить о роли Сталина, хотя эту роль сами уничтожили, не оставив камня на камне от наследия на XX съезде [КПСС]… Симбирск — это город-памятник фактически. Ну, взяли Симбирск, переименовали… Взяли, назвали Царицын Сталинградом, а потом тоже переименовали» — сказал Володин.
Тех, кто разочаровался в роли Сталина и осудил его, спикер Госдумы призвал придерживаться «этой линии».
«Но если вы пересмотрели эту роль, тогда покайтесь!» — призвал Володин депутатов от КПРФ под аплодисменты.
Дискуссия о памятниках советским вождям произошла, когда депутаты обсуждали в третьем чтении законопроект, который, по словам главы комитета Госдумы по культуре Ольги Казаковой, предполагает «упрощенный порядок работ по содержанию объектов культурного наследия по отношению к элементам, которые предметом охраны не затрагиваются».
Депутаты Госдумы от КПРФ рассматриваемый закон не поддержали. Выступая от имени фракции, парламентарий Вячеслав Мархаев аргументировал это тем, что фракция «усматривает угрозу в том числе и объектам культурного наследия советской эпохи, к которой неоднозначно относится олигархат».
Володин в ответ заявил, что, в отличие от памятников царской России, советские объекты культурного наследия бережно сохраняют.
«Что касается советского периода, посмотрите, во всех регионах, во всех районах стоят памятники Владимиру Ильичу Ленину. Почему? Потому что их отнесли к памятникам федерального значения, и снос таких памятников недопустим. Причем такое бережное отношение к вождям советского периода, пролетариата, в отличие от тех, кто работал во главе государства — Советского союза, к своим же коллегам иное. Где памятники Сталину? Кто их снес?» — задал вопросы Володин под аплодисменты.