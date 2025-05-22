Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания призвал покаяться разочаровавшихся в роли Иосифа Сталина, передает корреспондент RTVI.

«Когда вы пытаетесь защитить советское наследие, тогда объективно скажите. <…> Памятники Сталину вы разрушили <…>. Памятники Ленину мы защитили, потому что только это осталось в виде исторического наследия. А сейчас вы начинаете говорить о роли Сталина, хотя эту роль сами уничтожили, не оставив камня на камне от наследия на XX съезде [КПСС]… Симбирск — это город-памятник фактически. Ну, взяли Симбирск, переименовали… Взяли, назвали Царицын Сталинградом, а потом тоже переименовали» — сказал Володин.

Тех, кто разочаровался в роли Сталина и осудил его, спикер Госдумы призвал придерживаться «этой линии».

«Но если вы пересмотрели эту роль, тогда покайтесь!» — призвал Володин депутатов от КПРФ под аплодисменты.

Дискуссия о памятниках советским вождям произошла, когда депутаты обсуждали в третьем чтении законопроект, который, по словам главы комитета Госдумы по культуре Ольги Казаковой, предполагает «упрощенный порядок работ по содержанию объектов культурного наследия по отношению к элементам, которые предметом охраны не затрагиваются».

Депутаты Госдумы от КПРФ рассматриваемый закон не поддержали. Выступая от имени фракции, парламентарий Вячеслав Мархаев аргументировал это тем, что фракция «усматривает угрозу в том числе и объектам культурного наследия советской эпохи, к которой неоднозначно относится олигархат».

Володин в ответ заявил, что, в отличие от памятников царской России, советские объекты культурного наследия бережно сохраняют.