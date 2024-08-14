Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил мужчинам, эвакуированным из приграничных районов Курской и Белгородской областей, показать, «что они мужики» и заключить контракт с Минобороны. Об этом депутат заявил в разговоре с «Инфо24».

Он отметил, что эвакуированные из Курской области граждане, в том числе и взрослые мужчины, в соцсетях и мессенджерах задают вопросы о том, когда им удастся вернуться домой — «к нормальной жизни».

«Вопрос к тем жителям приграничья, почему они считают, что кто-то за них должен что-то делать? Понятно, что такие вещи надолго не растянутся, но чем быстрее мужчины поймут, что они должны защищать свою Родину, тем лучше для Курской области… Я думаю, что из этих областей эвакуироваться должны только женщины, дети и старики, а мужчины должны показать, что они мужики, подписать контракт и пойти защищать Родину», — заявил Милонов.

Депутат заверил, что приграничье «обязательно вернется к нормальной жизни». Однако, по его мнению, достичь этого удастся быстрее, если мужское население пострадавших регионов пополнит ряды российской армии.

Также Милонов рассказал, что сейчас он сам находится в Курской области. По его словам, ситуация в регионе находится под контролем российских сил и что бойцам удается блокировать попытки украинских войск прорваться вглубь Курской области, также пресекаются попытки противника подвезти боекомплекты и новые группы солдат.

В Курской области продолжается эвакуация населения из опасных районов. 14 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о вывозе местных жителей из поселка Теткино Глушковского района.

Во время совещания с президентом Владимиром Путиным 12 августа Смирнов рассказал, что из приграничных районов области уже вывезли 121 тыс. жителей, также должны быть эвакуированы еще 180 тысяч человек. В то же время, по его словам, под контролем ВСУ в Курской области оказалось 28 населенных пунктов, в которых проживает около двух тысяч человек.