Вечером 18 мая в Санкт-Петербурге мотоциклист врезался в автомобиль полиции. В результате байкер погиб, также скончался получивший ранения сотрудник МВД.

Авария произошла на перекрестке Индустриального проспекта с Хасанской улицей. Рядом с местом ДТП расположен 13 отдел полиции. Мужчина на мотоцикле Suzuki на большой скорости въехал в бок полицейской машины, у которой от удара слетел проблесковый маячок.

Мотоциклист с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, сообщает 78.ru. У сотрудника полиции произошла остановка сердца, он впал в кому. Спасти обоих пострадавших не удалось, они скончались.

В ночь на 19 мая крупная авария произошла в Калмыкии на трассе «Каспий». Водитель микроавтобуса заснул за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Жертвами ДТП стали семь человек, еще 14 получили травмы.