Полиция Индии не нашла признаков насильственной смерти российского актера Максима Белецкого, погибшего 16 ноября в штате Химачал-Прадеш. Об этом сообщает РБК со ссылкой на посольство России в Индии.

«По первичным данным, смерть не носила насильственного характера», — сообщили в дипмиссии.

Полиция штата направила российскому посольству копии протоколов о вскрытии тел Белецкого и его подруги Анны Ранцевой. Дипмиссия ознакомила родственников погибших с этими документами, также ожидаются результаты экспертизы и химического анализа тканей, добавили в посольстве.

Тела 37-летнего Белецкого и 21-летней Ранцевой были обнаружены 16 ноября в округе Куллу в термальном бассейне. Поблизости лежали мобильные телефоны и паспорта обоих. На месте также нашли две записки, в которых содержались просьбы отправить телефон Ранцевой в Россию через посольство и передать российской дипмиссии вещи пары.

В полиции изначально подозревали, что это двойное убийство, но после обнаружения записок проверяли версию сговора о самоубийстве и передозировке наркотиков, писало издание The Times of India.

В полиции округа Кулу назвали «необоснованными» и «скандальными» предположениями данные о том, что правоохранители якобы рассматривают версию о смерти россиян от передозировки. «Полиция ничего подобного официально не заявляла», ― заявили ТАСС в ведомстве.

Друг Белецкого Александр рассказал «Газете.Ru» со ссылкой на мать актера, что у погибшего якобы обнаружили черепно-мозговую травму. Сотрудница театра кукол Йошкар-Олы, где Белецкий служил до 2021 года, рассказала со ссылкой на брата актера, что на его теле якобы нашли множество травм.

«У Максима пробита голова, сломана рука и присутствуют многочисленные порезы на руках и шее. При этом крови на месте обнаружения тел нет», ― рассказала NEWS.ru заведующая литературно-драматургической частью театра кукол Ирина Суворова. Она также пересказала «неофициальную» версию следствия о том, что Ранцеву якобы могли изнасиловать, а «Максима убили, когда он пытался ее защитить».