Страны-«друзья» России призывают Европейский союз отказаться от идеи конфискации ее замороженных активов. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на четыре источника.

В публикации говорится, что представители Китая, Саудовской Аравии и Индонезии в частном порядке просят ЕС противодействовать давлению США и Великобритании, которые настаивают на необходимости конфискации российских активов на сумму более €200 млрд.

«Эти страны очень скептически относятся к этой идее», — сказал один из чиновников, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, указанные страны опасаются, что будет «создан прецедент», из-за которого они сами в дальнейшем могут оказаться в проигрыше. Помимо того, не исключено, что эти государства не хотят, чтобы ЕС оказывал помощь Украине в вооруженном конфликте.

«Я допускаю, что русские могли попросить своих друзей устроить эту шумиху», — сказал Politico неназванный высокопоставленный дипломат из страны, не входящей в ЕС.

Издание также отмечает, что страны Персидского залива, которые в ходе вооруженного конфликта России и Украины выступают в качестве посредников (в том числе при обмене пленными), приводят аргумент о том, что конфискация российских активов может продлить боевые действия и заставить их вопреки собственному желанию принять чью-либо сторону.

По словам старшего советника консалтинговой компании Gulf State Analytics Теодора Карасика эскалация конфликта и возможность поражения России противоречат интересам стран Персидского залива. «Страны Персидского залива не хотят, чтобы Россия развалилась», — пояснил Красик, упомянув об инвестициях в Россию.

По данным Politico, эксперты считают преувеличенными опасения стран, которые беспокоятся, что их активы в Европе станут «следующими в очереди на конфискацию».

«Единственные страны, которые должны быть обеспокоены, — это те, которые планируют незаконное и неспровоцированное вторжение к своему соседу. И я не думаю, что какая-либо из этих стран [Китай, Индонезия и Саудовская Аравия] имеет такие планы», — утверждает эксперт по финансовым преступлениям из британского Королевского института объединенных служб (Royal United Services Institute) Том Китинг.

Однако аргументы противников конфискации российских активов «находят отклик и в некоторых европейских столицах», говорится в публикации.