Евросоюз готовит пакет военной помощи Украине на сумму не менее €6 млрд на фоне переговоров между Россией и США об урегулировании конфликта между Москвой и Киевом. Об этом пишет Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

В готовящийся пакет военной помощи могут войти современные системы противовоздушной обороны (ПВО) и 1,5 млн артиллерийских снарядов.

По словам двоих дипломатов, €6 млрд являются начальной суммой, которая может вырасти до €10 млрд или более — сначала странам ЕС нужно изучить свои запасы, чтобы понять, что они могут отправить Украине. Планируется, что министры иностранных дел стран ЕС будут займутся этим вопросом во время очередной встречи в Брюсселе на следующей неделе.

Как отмечает Politico, новый пакет военной помощи от ЕС Украине станет одним из крупнейших с февраля 2022 года.

В публикации говорится, что пока неизвестно, одобрит ли пакет помощи Украине весь Евросоюз или его поддержит лишь группа его государств. По словам одного из дипломатов, единогласное одобрение представляется маловероятным из-за позиции Венгрии.

Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон созывает второй за неделю экстренный саммит лидеров стран ЕС для обсуждения Украины и европейской безопасности. По данным Reuters, встреча пройдет в среду, 19 февраля. Как ожидается, в саммите будут участвовать, в том числе, страны, которых не было на первой аналогичной встрече, которая состоялась в понедельник, 17 февраля.

Два собеседника сообщили Reuters, что приглашенными странами являются Норвегия, Канада, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия. Источники допустили, что некоторые страны будут участвовать в формате видеоконференции.