Президент Франции Эмманюэль Макрон созывает второй экстренный саммит лидеров стран ЕС для обсуждения Украины и европейской безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, встреча пройдет в среду, 19 февраля. Как ожидается, в саммите будут участвовать, в том числе, страны, которых не было на первой аналогичной встрече, которая состоялась в понедельник, 17 февраля.

Два собеседника сообщили Reuters, что приглашенными странами являются Норвегия, Канада, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия. Источники допустили, что некоторые страны будут участвовать в формате видеоконференции.

Лидеры европейских стран 17 февраля провели в Париже экстренный саммит для обсуждения политики обороны, боевых действий на Украине и возможных мирных договоренностей об окончании украинского конфликта. Это произошло на фоне опасений, что страны ЕС не будут допущены до участия в российско-американских переговорах об окончании военных действий.

Во встрече приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Кроме того, во французскую столицу на переговоры прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Politico назвало провальным экстренный саммит лидеров Европы по Украине. Издание отметило, что стороны не смогли договориться об отправке миротворцев на территорию Украины, но согласились с необходимостью увеличить расходы на оборону.

Одним из первых после саммита высказался премьер-министр Польши Дональд Туск. Он заявил, что «такие встречи не заканчиваются принятием решений». Еще до поездки в Париж Туск высказался против отправки польских военных на Украину.

«У Польши просто нет дополнительных возможностей для отправки войск на Украину. Французы находятся далеко, поэтому могут отправлять солдат на Украину, а мы находимся близко, поэтому не можем», — сказал Politico высокопоставленный польский чиновник.

По мнению собеседника издания, Польше необходимо усилить своими войсками границу с Калининградом и Беларусью.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил после встречи, что любые дебаты об отправке миротворцев «совершенно преждевременны» и «крайне неуместны» на фоне продолжающихся боевых действий.

Как Франция, так и Великобритания поддерживают отправку европейских миротворцев на Украину. Впрочем, британский премьер Кир Стармер добавил, что это может произойти только при участии США в миротворческих силах.