В Пентагоне намерены передать Гренландию из юрисдикции Европейского командования в ведение Северного командования, отвечающего за безопасность Северной Америки. Решение может вступить в силу уже на этой неделе, передает Politico со ссылкой на источники.

Как пишет издание, подобный «символический жест» позволит Пентагону разместить в Гренландии больше радарных систем в рамках новой программы противоракетной обороны «Золотой купол», о разработке которой президент США Дональд Трамп объявил 20 мая.

Кроме того, смена юрисдикции сможет глубже интегрировать Гренландию в планы американо-канадской региональной обороны.

«Этот самый конкретный шаг в многомесячных усилиях администрации Трампа получить право собственности на Гренландию, автономный остров, находящийся в составе Дании», — отмечает Politico.

По словам одного из источников издания, Вашингтон официально не информировал Копенгаген о своем решении.

При этом сама Дания, как и входящие в ее состав Фарерские острова останутся в ведении Европейского командования, которое базируется в Германии. Тем самым между ними и Гренландией произойдет «символический и операционный раскол», считает Politico.

Изменение юрисдикции Гренландии имеет определенный смысл с позиции географии, однако с политической точки зрения «явно обеспокоит Европу», считают собеседники издания.

«Передача Гренландии под управление Северного командования фактически отделит Гренландию от Дании, когда речь зайдет о приоритетах острова в политических дискуссиях в Пентагоне и Белом доме», — резюмирует Politico.

Трамп неоднократно высказывался за вхождение Гренландии в состав США. В своем обращении перед Конгрессом в марте этого года он заявил, что поддерживает право острова на самоопределение, но пообещал, что Вашингтон в любом случае добьется присоединения Гренландии.