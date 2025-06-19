Решающую и «тихую» роль в военной политике Вашингтона в отношении Ирана играет глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Эрик Курилла, известный под прозвищем Горилла. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание называет Куриллу «ястребом», поскольку генерал настаивает на решительном военном ответе Тегерану. Как пишет Politico, министр обороны США Пит Хегсет предоставил Горилле «необычный уровень полномочий» в ходе нынешнего кризиса на Ближнем Востоке.

По словам должностных лиц, почти все запросы генерала Куриллы— от увеличения количества авианосцев до размещения истребителей в ближневосточном регионе — были одобрены. Другой собеседник Politico отметил, что Горилла проводит больше личного времени с президентом США Дональдом Трампом, чем большинство других генералов из Пентагона.

«Он выглядит как генерал, которого ищут и Хегсет, и Трамп. Он большой парень, он крепкий, он — именно тот „смертоносный“ образ, на который они рассчитывают», — сказал Politico бывший чиновник.

На прошлой неделе Курилла подготовил для Трампа и Хегсета «широкий спектр вариантов» действий, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия, напоминает издание. По словам двух представителей Минобороны США, Пентагон направил на Ближний Восток уже второй авианосец, а также развернул в этом регионе истребители F-22, F-35 и F-16.

«Таким образом, США второй раз в этом году будут иметь два авианосца в регионе, это редкий шаг. Это также выводит корабли из Тихого океана, что свидетельствует о том, что Ближний Восток снова становится приоритетом для администрации, даже несмотря на то, что лидеры Пентагона пытались сосредоточить свои усилия на Китае», — пишет Politico.

Ранее Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США готовятся к потенциальному нанесению удара по Ирану в ближайшие дни. По утверждению агентства, Трамп в течение последних дней публично размышлял о такой возможности.

Тем временем ведущие демократы Сената США раскритиковали Трампа за «отсутствие подготовки, стратегии и четко определенных целей» на Ближнем Востоке. Они заявили, что Белый дом держит американский Конгресс в неведении, и потребовали сообщить им планы в отношении Тегерана.

«Конгресс — равноправный партнер в деле сохранения и защиты национальной безопасности США во всем мире, и Конгресс не давал разрешения на военные действия против Ирана. Мы не станем давать разрешение на военное вмешательство, которое подвергает Соединенные Штаты риску», — говорится в совместном заявлении пяти высокопоставленных сенаторов-демократов.