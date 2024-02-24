На протяжении последних недель в офисе президента Украины Владимира Зеленского царит «мрачная» атмосфера и чувствуется «разочарование», пишет Politico. Издание со ссылкой на источник указывает, что подобные настроения вызваны проблемами с согласованием пакета помощи Киеву в конгрессе США.

В то же время офис Зеленского не теряет надежды, что законодатели в США в ближайшее время смогут согласовать проект о военной поддержке Украины, говорится в материале.

«Почти все убеждены, что помощь будет получена в ближайшее время. Помимо того, что офис Зеленского ждет хороших новостей из США, он также работает над улучшением мобилизации и военного планирования», — рассказал источник, близкий к офису украинского лидера.

Как пишет Politico, в конгрессе США тоже царит «мрачная атмосфера» касательно инициатив по поддержке украинской стороны. Сенатор-демократ Крис Мерфи подчеркнул, что «плана Б» на случай, если пакет военной помощи Украине согласовать не получится, не существует. В случае если конгресс откажется предоставить поддержку, украинская сторона может потерпеть поражение в конфликте, считает Мерфи.

Ранее Зеленский также заявил, что у Киева нет «плана Б» на случай прекращения военной помощи со стороны США. В интервью телеканалу Fox News глава государства заявил, что в такой ситуации Украина должна будет найти «что-то похожее».

«Мы найдем, мы не будем просто стоять, мы должны выживать. Нам нужно найти параллельные шаги, параллельные линии», — сказал Зеленский.