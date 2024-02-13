Сенат США одобрил законопроект о выделении помощи Украине, Израилю, Тайваню и гражданским лицам в зонах конфликтов, включая находящихся в секторе Газа палестинцев, на общую сумму в $95 млрд. Об этом сообщает The New York Times (NYT). Помощь для Киева в законопроекте составляет $60,1 млрд.

Инициативу поддержали 70 сенаторов, 29 законодателей проголосовали против. Теперь законопроект направят в Палату представителей, которую контролируют республиканцы. Как указывает NYT, ранее они грозились «уничтожить» документ.

Издание подчеркивает, что в Сенате за принятие законопроекта проголосовали 22 республиканца, в то время как остальные представители Республиканской партии выступили против продолжения финансирования Украины из-за отсутствия мер по укреплению границы США с Мексикой.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон раскритиковал законопроект за отсутствие в нем соответствующих мер, связанных с южной границей США. Он подчеркнул, что «любой так называемый дополнительный закон о национальной безопасности должен признавать, что национальная безопасность начинается на нашей собственной границе».

«Не получив от Сената ни одного изменения пограничной политики, Палата представителей будет вынуждена продолжать работать над этими важными вопросами самостоятельно», — заявил Джонсон.

Республиканцы осудили и другие аспекты законопроекта, отмечает NYT. В частности, по их словам, «глупо» отправлять Украине еще десятки миллиардов долларов из-за сомнений, что Киев «когда-либо сможет одержать победу». Среди прочего, республиканец из штата Огайо Джей Ди Вэнс предположил, что посредством этого законопроекта демократы пытаются «предоставить основания для импичмента [Дональда Трампа] и подорвать его администрацию», поскольку он не сможет проводить желаемую политику в случае победу на президентских выборах.

Против законопроекта выступили и несколько демократов. По данным NYT, сенатор Джефф Меркли из штата Орегон заявил, что «не может голосовать за то, чтобы отправлять Израилю больше бомб и снарядов, который он использует без разбора против палестинских граждан».

В то же время республиканцы, поддержавшие законопроект в Сенате, заявили, что его принятие необходимо для поддержания международного авторитета США, пишет NYT. Республиканец из Северной Каролины Том Тиллис считает, что помощь Киеву «может ослабить власть [президента России] Путина, а это стоит $60 млрд или $600 млрд».

Конгресс США не может одобрить выделение Украине военной помощи на $60 млрд с прошлого года. В декабре CNN сообщал, что основная причина споров демократов и республиканцев — это иммиграционная политика и укрепление границ США с Мексикой.

4 февраля 2024 года президент США Джо Байден обратился к Палате представителей и спросил, «хотят ли они решить проблему или продолжать играть в политику по вопросу о границе?». Глава государства призвал Конгресс объединить усилия и быстро принять двухпартийное соглашение.

5 февраля Сенат Конгресса США представил двухпартийный законопроект о дополнительном финансировании на $118 млрд, который предусматривал:

$20,23 млрд для защиты границ США;

$60,06 млрд на помощь Украине;

$14,1 млрд на помощь Израилю;

$4,83 млрд на помощь американским партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе, которые сталкиваются с «агрессией со стороны Китая»;

$2,44 млрд на снабжение миссии США в Красном море против хуситов;

$10 млрд — гуманитарная помощь жителям сектора Газы, Западного берега реки Иордан и Украины.

8 февраля в ходе процедурного голосования Сенат США (49 против 50) отклонил двухпартийную сделку. Республиканцы пояснили, что не поддержали законопроект, так как он не содержит достаточных мер по укреплению южной границы США.