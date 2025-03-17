Венгрия согласилась продлить антироссийские санкции Евросоюза (ЕС), срок действия которых истек в январе, после телефонного разговора между министром иностранных дел Петера Сийярто с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Politico.

Экономические санкции ЕС продлеваются отдельным решением Совета ЕС дважды в год — в январе и июле. Зимой Венгрия в очередной раз выступила против ограничений, но позже все же согласилась, получив от ЕС гарантии энергобезопасности, отмечает издание.

«Марко Рубио позвонил Петеру Сийярто и призвал его „не пускать под откос санкционный режим“ Евросоюза. Именно этот разговор помог убедить Будапешт „отступить» и продлить санкции против России“», — пишет Politico со ссылкой на источники.

Министерство иностранных дел (МИД) Венгрии не ответило на просьбу Politico о комментарии.

В эфире радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пришло с приходом президента США Дональда Трампа наступила «новая эра». По словам политика, европейцам следует «выбросить санкции в окно», а также «создать с русскими отношения, свободные от санкций».

«Сейчас самое важное, чтобы Евросоюз приспособился к изменившейся ситуации, потому что (с приходом Дональда Трампа — Прим. RTVI) начинается новая эпоха… Время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений… Нам надо над этим работать», — сказал он.

В декабре Bloomberg сообщал, что Орбан заявил лидерам ЕС о намерении дождаться инаугурации Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций ЕС против России.

Венгерский премьер не единожды критиковал санкции против России и блокировал инициативы ЕС по помощи Украине. В январе он призвал ЕС отменить антироссийские санкции и наладить отношения с Москвой, а Украину рассматривать через «невоенную призму», поскольку она представляет «огромную экономическую угрозу» для Европы.

В конце января Орбан пригрозил через полгода заблокировать очередное продление антироссийских санкций, если Брюссель не выполнит обещание возобновить транзит российского газа через Украину. В марте он призвал ЕС начать прямые переговоры с Россией по примеру США.