Некоторые высокопоставленные украинские военные командиры, включая Залужного, подвергали сомнению целесообразность вторжения в Курскую область, но не смогли противостоять главе государства, пишет газета Politico со ссылкой на свои источники в ВСУ.

По их словам, президент Украины Владимир Зеленский впервые поднял вопрос о нападении на российскую территорию еще в начале 2024 года, настаивая на проведении такой операции, однако главком ВСУ Валерий Залужный (теперь уже бывший) выступал категорически против.

В числе других противников вторжения источники Politico назвали командира 80-й десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова, который был отправлен в отставку в июне 2024 года вопреки многочисленным протестам высокопоставленных офицеров, требовавших оставить его на посту. Украинские СМИ писали, что причиной увольнения Ишкулова стал его отказ от выполнения «задачи, которая не соответствовала численности бригады».

Два высокопоставленных украинских военных чиновника на условиях анонимности заявили Politico, что этой «задачей», против которой выступал Ишкулов, была операция «Курск». Собеседники газеты пояснили, что командир бригады опасался уязвимости своих солдат на российской территории и резкого роста человеческих потерь.

При этом, напомним, Следственный комитет России включил Ишкулова в число фигурантов уголовного дела о вторжении в Курскую область, указав его в качестве организатора нападения.

Залужный, по словам источников Politico, возражал против вторжения в Курскую область, потому что не видел «четкого второго шага» следом за прорывом границы.

«Залужный спросил: когда вы получите плацдарм, что дальше? Он так и не получил четкого ответа от Зеленского. Он чувствовал, что это была авантюра», — рассказал собеседник издания.

Редакция Politico попыталась взять комментарии у Залужного и Ишкулова, но не смогла.

Заданный Залужным вопрос остается актуальным, поскольку скептики и на Западе, и на Украине опасаются, что украинские силы могут оказаться в ловушке и пострадать от «деморализующего отступления». Многие аналитики указывают на то, что вторжение в Курскую область вынудило командование ВСУ оттянуть резервы с линии фронта. Российские войска тем временем планомерно продолжают наступать и уже приближаются к Покровску — важному логистическому узлу, расположенному на пересечении важнейших железнодорожных маршрутов снабжения украинской армии.

Выступая на прошлой неделе в Киеве на ежегодном заседании конференции Ялтинской европейской стратегии, Зеленский настаивал, что ситуация в Донецке нормализуется, хотя и признал ее сложной. «За последние недели ситуация на донецком направлении, если говорить о Покровске, немного улучшилась», — сказал украинский лидер, сделав вывод, что боевые действия в Курской области вынудили Россию перебросить ресурсы из Донбасса.

Эту позицию активно поддерживает главком ВСУ Александр Сырский, утверждающий, что активное наступление ВСУ в Курской области привело к переброске туда «опытных войск» ВС России, ранее дислоцированных в Донбассе.

Однако украинские солдаты, с которыми беседовала газета Politico, говорят об обратном: по их словам, потери ВСУ в Донбассе быстро растут, и Сырскому уже пришлось перебросить туда некоторые подразделения из Курской области.

Планирование операции «Курск» однозначно осуществлялось при непосредственном участии представителей НАТО и под их руководством, заявил Инфо24 профессор Академии военных наук, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, альянс мог и не подталкивать Киев к вторжению в Курскую область, но без его помощи этот план не мог быть реализован. Козюлин выразил уверенность в том, что Украина получает от стран НАТО огромный объем данных по разным направлениям разведки — агентурной, космической и радиотехнической.