Украинский конфликт может затянуться на десятилетия. Такое мнение политолог Георгий Бовт высказал в программе RTVI «Что это было».

«Он может длиться годами. Ирано-иракская война в 80-х годах прошлого века длилась восемь лет, закончилась боевой ничьей, без территориальных приобретений, но с потерей 1,5 млн человек с обеих сторон. Мирных жителей никто даже толком и не считал при этом», — отметил Бовт.

В случае с конфликтом на Украине могут быть разные варианты, продолжил политолог.

«Поскольку это такой ожесточенный конфликт, то даже, может быть, и пару десятилетий [продлится], а может, и больше. Он не будет погашен просто. Война в Корее закончилась или нет? Черт его знает. Так и здесь: он может угасать, потом опять разгораться с новой силой», — рассуждает Бовт.

Если же конфликт пойдет «по пути эскалации», то «все кончится раньше таким мощным катастрофическим аккордом», добавил политолог.

«Могут быть разные сценарии. Во что я не верю — это в то, что можно вот так легко и просто сейчас, в конце 2024 года, или в 2025-м, или в 2026-м, вдруг сказать: «Ну, хорошо, мы погорячились, давайте сядем и договоримся обо всем. Вы признаете это <…> а еще вы не вступаете в НАТО, а еще — демилитаризация, а еще — русский язык и так далее». Вот пока такого варианта не просматривается», — считает Бовт.

В конце мая Reuters со ссылкой на источники написал, что Россия готова остановить боевые действия, если будут признаны ее территориальные приобретения.