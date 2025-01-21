Одной из удачных площадок для проведения переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа могли бы стать Аргентина, Бразилия или Чили, с которыми у обеих стран хорошие отношения. Такое мнение в беседе с Инфо24 выразил политолог Илья Гращенков.

При этом, по его мнению, идеальной страной, где могла бы состояться встреча двух лидеров является Австрия.

«Австрия еще со времен Советского союза была таким государством, где советская власть часто проводила встречи», — сказал Гращенков.

Еще одним удачным вариантом политолог назвал Азербайджан, с которым у России нормальные отношения.

Собеседник Инфо24 отметил, что место для переговоров глав двух государств должно выбираться не с позиции доминирования, когда каждый “пытается навязать” что-то свое.

Президент России накануне, 20 января, поздравил Трампа со вступлением в должность президента США. По словам Путина, Москва готова идти на контакт с новой администрацией США. Глава государства подчеркнул, что главная цель этой встречи — урегулирование военного конфликта на Украине.

В свою очередь американский лидер Дональд Трамп после инаугурации заявил, что планирует встретиться с российским коллегой, но не знает, когда именно это произойдет. Президент США пообещал провести переговоры с Путиным как можно скорее.