Победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах станет очень плохим сигналом для украинских лоббистов. Об этом «Ленте.ру» сказал политолог-американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, Вашингтон уже не финансирует Киев из-за того, что Трамп активно давит на своих сторонников в Конгрессе и мешает им согласовывать новый украинский транш.

«То есть это уже случилось. Нам не нужно думать, что это что-то нереальное», — сказал Дудаков.

Политолог отметил, что бывший американский лидер ранее открыто говорил, что перекроет транши Украине и таким образом заставит ее сесть за стол переговоров с Россией.

Дудаков назвал такой сценарий вполне реалистичным. Однако, по его словам, Трамп не учитывает точку зрения России.

«Мы всегда открыты к переговорам. Но вполне возможно, что мы предпочтем не участвовать в этих переговорах, учитывая, что Трамп, скорее всего, будет заинтересован в заморозке конфликта по нынешним границам без создания там той самой буферной зоны, о которой недавно говорил президент России. Поэтому тут, я думаю, будет определенное противоречие в нашей позиции и позиции американцев», — пояснил эксперт.

Дудаков отметил, что победа Трампа на выборах «станет очень плохим сигналом для украинских лоббистов — это факт». По его словам, политик перефокусирует внимание внешней политики США на другие направления, в первую очередь на Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион, а именно на противостояние с Китаем.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что Трамп намерен прекратить финансирование Украины и таким образом остановить российско-украинский конфликт. По словам главы правительства, Трамп не хочет финансировать безопасность Европы вместо европейцев.

Орбан встречался с бывшим американским президентом 8 марта в его резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида). По итогам встречи Трамп назвал премьера Венгрии «фантастическим лидером». Предвыборный штаб Трампа заявил, что обсуждался «широкий круг вопросов, касающихся Венгрию и США, включая первостепенную важность прочных и безопасных границ для защиты суверенитета каждой нации».