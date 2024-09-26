Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис могут быть не заинтересованы в личных встречах с украинским лидером Владимиром Зеленским, поскольку накануне выборов могут получить от этих встреч больше минусов, чем плюсов. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился политолог, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин.

«Никаких электоральных выгод тут нет, а потенциальные убытки — вполне, если украинская сторона потом начнет интерпретировать результаты встречи по-своему. По этой причине никто из кандидатов еще не встречался с Зеленским», — объяснил он.

По словам Ярыгина, для кандидатов в президенты США от обеих партий страны внешнеполитическая повестка сейчас вторична, поэтому их заявления, связанные с Украиной, крайне сложно расценивать с точки зрения серьезности. И в стане демократов, и среди республиканцев есть те, кто активно поддерживает программу военной помощи Киеву — но есть и те, кто придерживается противоположной точки зрения, поэтому любое высказывание по украинской тематике может в равной степени принести Трампу и Харрис как пользу, так и вред.

«Потому не думаю, что кандидаты в президенты США рискнут встречаться с Зеленским», — подытожил политолог.

Около недели назад Трамп допускал, что может провести встречу с Зеленским, когда тот приедет в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Однако после приезда украинского лидера в США представитель предвыборного штаба Трампа заявил, что встречи не будет — и, более того, она вообще не планировалась.

Зеленский, анонсируя свою поездку, говорил, что собирается представить обоим кандидатам в президенты США свой «план победы» в конфликте с Россией. Трамп, выступая на предвыборном митинге в Северной Каролине, заявил, что «Украины больше нет», обвинив в этом действующего главу государства Джо Байдена и его вице-президента Камалу Харрис. Зеленского он назвал «лучшим торговцем в истории», выразив уверенность в том, что Киеву выгодна победа демократов, из которых он продолжит «выкачивать деньги».