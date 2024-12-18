Масштабная военная поддержка Францией Армении представляет угрозу не только для Азербайджана, но и для всей России. Такое мнение в беседе с Инфо24 выразил политолог Юрий Светов. Он допустил, что Запад готовит в Закавказье «новый очаг напряжения».

«Я думаю, что поставки французского оружия Армении представляют опасность не только для Азербайджана, но и для России. Враждебные планы Запада в отношении Баку напрямую касаются Москвы, так как мы союзники. То есть это такая форма давления, с помощью которой Запад пытается ослабить Россию в Закавказье», — отметил Светов.

Он также выразил уверенность, что за изменением внешнеполитического курса Еревана стоит Вашингтон. И именно США влияют на увеличение поставок оружия Армении от западных стран, добавил он.

Светов обратил внимание, что на территории Армении находится крупнейшее в регионе посольство США, в котором работают две тысячи человек. По его мнению, это неслучайно и именно оттуда «идет координация всякого рода действий» в пользу Соединенных Штатов.

«Именно поэтому Армения вышла из ОДКБ, начала учить своих военных в других странах и стала получать оружие из Франции. Все это говорит о том, что готовится новый очаг напряжения», — заключил политолог.

Ранее в этот день президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью главреду ВГТРК и РИА Новости Дмитрию Киселеву, в ходе которого заявил, что из-за активного вооружения Армении принял решение о рекордном военном бюджете республики на 2025 год — в объеме $5 млрд.

По словам азербайджанского лидера, Армению «накачивают» оружием США, Франция и Индия. Он призвал Ереван не рассчитывать на победу в гонке вооружений с Баку — как и на реальную помощь Парижа и Вашингтона «на земле».