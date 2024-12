Первое, что приходит в голову пожелать России на 2025 год, — это мир, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью главреду ВГТРК и РИА Новости Дмитрию Киселеву. Самые важные и интересные из его заявлений — в материале RTVI.

О сотрудничестве с Россией

Алиев высоко оценил уверенность российского руководства в своих силах под давлением западных санкций и пожелал властям сохранить этот настрой, а команде президента России Владимира Путина — решительно «делать все для того, чтобы минимизировать негативные последствия санкционной политики», поскольку «понятно, что без последствий совсем это пройти не может».

«Первое, что приходит в голову — это мир. Чтобы в 2025 году война закончилась, люди вернулись домой и жили в мире, учились понимать друг друга. <…> Любое общество в тяжелый период консолидируется. Мы эту консолидацию в России видим. Пожелание продолжать так же», — ответил президент Азербайджана на просьбу поделиться пожеланиями Путину и россиянам.

Он заверил, что Баку продолжит закупать российское оружие, как только это станет возможным с учетом «понятных объективных причин». Алиев напомнил, что в последние три года этот процесс вынужденно прекратился, и некоторые контракты на поставки четырехлетней давности до сих пор не исполнены российской стороной по ее же просьбе.

«Но мы направили России новые заявки, и по мере готовности оборонпрома России мы будем заключать новые контракты. Пока же поставки российского оружия в Азербайджан временно приостановлены по объективным причинам», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Алиев также выразил надежду, что удастся избежать «горячей войны» между Россией и НАТО, потому что такой сценарий равнозначен «мировому апокалипсису», при котором ни одна страна, даже находясь вдали от эпицентра событий, не сможет чувствовать себя в безопасности, и победителей в таком конфликте не будет.

Азербайджанский президент также заверил, что в возглавляемой им республике «никогда не было и не будет» ограничений в отношении русского языка, который «востребован в обществе».

«Напротив, мы всячески стараемся создавать дополнительные условия для того, чтобы люди лучше знали русский язык, знали его в совершенстве. Думаю, что наша политика доказала свою правоту. А те, кто пытаются дискриминировать язык по политическим мотивам, совершают большую ошибку», — выразил уверенность Ильхам Алиев.

О смене власти в США

Приход к власти в США республиканца Дональда Трампа должен привести к смене внешнеполитических интересов Вашингтона, считает Алиев.

«Надеяться на это позволяет опыт президентства господина Трампа в первый период, а также те заявления, которые были сделаны им и членами его команды в период предвыборной кампании и после нее», — поделился азербайджанский лидер.

Администрацию покидающего Белый дом Джо Байдена он назвал «навязчивой», предположив, что именно такое ее восприятие и войдет в историю. Алиев уточнил, что имеет в виду USAID — американскую структуру, которая «хочет помогать, но почему-то не там, где нам нужно».

USAID — это Агентство США по международному развитию, высший федеральный орган госуправления США по оказанию помощи за рубежом, работающий в координации с Госдепартаментом.

Москва, по словам президента Азербайджана, правильно поступила, запретив деятельность USAID на российской территории, и Баку тоже «это все упорядочил» — в частности, исключил возможность иностранного финансирования действующих в республике СМИ.

«Мы же все-таки взрослые люди, понимаем все. <…> Мы же не финансируем медиа в США. А зачем им финансировать наши медиа? И так они через свои подручные ресурсы день и ночь льют грязь на наш народ, на нашу страну и наводят тень на нашу победу над Арменией», — пояснил Ильхам Алиев.

Он рассказал, что позаимствовал у Трампа выражение «группа фейк-ньюс» для обозначения «лживой четверки» СМИ — The Washington Post, The New York Times, Le Figaro и Le Monde.

«Вот эта лживая четверка вкупе с госдеповскими прихлебателями в виде разных неправительственных организаций начали кампанию дискредитации, атаки каждый день. Каждый день статей, наверное, было пару дюжин, как минимум каждый день», — пожаловался Алиев.

Об Армении и НАТО

Работа над армяно-азербайджанским мирным договором продолжается, и на сегодняшний день удалось согласовать 15 из 17 его статей, сообщил Алиев. По его словам, несогласованными остаются две статьи:

о воздержании сторон от предъявления друг к другу международных исков,

о неразмещении представителей других стран на общей границе.

Согласование второго пункта осложняется тем, что, по словам президента Азербайджана, Армения создала на границе инфраструктуру НАТО под видом наблюдательной миссии Евросоюза.

Алиев напомнил, что согласовал двухмесячное пребывание ограниченного контингента наблюдателей ЕС на армянской границе в 2022 году на встрече, которая состоялась в Баку при участии премьер-министра Армении Никола Пашиняна, главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Франции Эмманюэля Макрона. После этого, по словам азербайджанского лидера, миссию продлили уже без согласования.

«Аргументация была: “Зачем с вами согласовывать, это же миссия на территории Армении”. Наша аргументация была: “Зачем вы с нами согласовывали, когда мы договаривались?” Так же нельзя», — возмутился Алиев.

Он подчеркнул, что после несогласованного продления срока действия миссии ее численность превысила 200 человек, среди которых появились представители Канады, которая входит в НАТО.

Параллельно, отметил Алиев, продолжается «накачивание» Армении оружием со стороны США, Франции и Индии. По его словам, Вашингтон последовательно отрицает факт оказания военной помощи Еревану, хотя азербайджанская сторона засекла американские военно-транспортные самолеты в армянских аэропортах.

Он призвал Армению не рассчитывать на победу в гонке вооружений с Азербайджаном — как и на реальную помощь Франции и США «на земле».

«Ну как им помог Макрон в 2020 году или в 2023 году? Поддержал. За ручку, наверное, я не знаю, еще за какое место. Вот и все. На что он способен? Мы это прекрасно знаем», — сыронизировал президент Азербайджана.

Он отметил, что, хотя США последовательно отрицают факт оказания военной помощи Армении, азербайджанская сторона не раз засекала американские военно-транспортные самолеты в армянских аэропортах.

Алиев пообещал продолжить призывать Запад прекратить «накачку» Армении вооружениями, а если эта практика продолжится — предупредить об ответных мерах и последствиях. «Чтобы потом никаких претензий к нам не было», — пояснил он.

В частности, уточнил президент республики, в качестве вынужденной «адекватной меры» в ответ на вооружение Армении Азербайджан принял рекордный военный бюджет на 2025 год — в объеме $5 млрд.

Комментируя неоднозначные заявления Еревана по поводу дальнейшего участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), президент Азербайджана констатировал, что де-факто и «по существу» она уже оттуда вышла.

«По нашим данным, проверенным, единственная причина, по которой они не выходят де-юре, — потому что они еще не получили отмашки из госдепа. Как только получат, они выйдут», — спрогнозировал Алиев.

Об ушах Макрона в Грузии

Грузия сейчас является полем «битвы за Кавказ», которую ведет Запад, считает Алиев. Любая дестабилизация обстановки в этой стране, по его словам, вредна для Азербайджана в той же мере, как и для нее самой. «На протяжении многих веков наши народы живут в мире и в согласии», — напомнил азербайджанский лидер.

Он выразил уверенность в том, что непосредственное отношение к проходящим в Грузии протестным выступлениям имеет президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Хорошо, что сейчас ситуация уже идет в сторону стабильности. И опять, вот видите, опять уши Макрона торчат. Ну вот не сидится человеку в своей стране, ему обязательно надо и в Грузию залезть», — поделился президент Азербайджана своей точкой зрения на происходящее.

По его словам, Баку предпринимает все возможные меры для урегулирования политической ситуации в Грузии. В самом Азербайджане, подчеркнул Алиев, уже давно «прекратили» работу финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций, с влиянием которых сейчас столкнулся Тбилиси.

«Выяснилось, что в Грузии функционируют тысячи неправительственных организаций, которые получают финансирование от Запада… И мы знаем, что это такое, потому что был период в нашей стране, когда грантоеды и грантодатели чувствовали себя вольготно. Но мы это прекратили, — рассказал президент Азербайджана.

О холодной войне с Францией

Режим Эмманюэля Макрона является «диктатурой», поскольку «незаконно удерживает Майотту и Новую Каледонию» за «бесправные народы» которых Баку «болеет всей душой», заявил Ильхам Алиев.

«В Новой Каледонии они во время беспорядков убили 13 человек, ранили более 100, более 1000 арестовали. Причем лидеров народного протеста вывезли во Францию, держат в тюрьмах. То есть это диктатура Макрона», — убежден президент Азербайджана.

На Макроне, по его словам, лежит ответственность и за «олимпийский позор» на церемонии открытия Игр-2024. Именно это, по мнению Алиева, стало причиной отказа папы римского Франциска присутствовать на торжественном открытии собора Парижской Богоматери после реставрации.

«Папа Франциск церемонию проигнорировал, он не простил Макрону этого позора Олимпийского, конечно. И правильно сделал. Он поехал на Корсику. Как бы чтобы побольнее где-то так ущипнуть за одно место», — пояснил Алиев.

По его словам, президент Франции страдает манией величия, из-за которой отношения этой страны с Азербайджаном резко ухудшились, хотя когда-то Париж и Баку «активно сотрудничали», и на азербайджанской территории работало «очень много» французских компаний, а между 13 городами с каждой стороны были налажены побратимские связи.

Все это, считает Алиев, было «сброшено в пропасть» из-за «непомерных амбиций и необоснованной мании величия правительства Макрона», которое решило вмешиваться в дела Армении и Азербайджана. Сейчас, по словам азербайджанского лидера, Париж делает все для дискредитации Баку.

«Франция, может быть, и была когда-то великой страной великих мыслителей, великих ученых, писателей. Но сейчас это не так. Сейчас режим Макрона превращает Францию в failed state [несостоятельное государство]», — поделился мнением азербайджанский лидер.

Он напомнил о внешнеполитических проблемах, с которыми Франция столкнулась в Африке, и призвал Макрона вместо попыток «навредить Азербайджану» сосредоточиться «на других вопросах», более важных для его собственной страны.

«Ну, посмотрите, Moody’s опускает рейтинги Франции из месяца в месяц. Провал. Провал за провалом. И кто автор этого провала? Господин Макрон. Вот о чем надо думать, а не о том, как навредить Азербайджану. Они об нас зубки-то свои поломали уже. Хотя бы остаток уже пусть сохранят», — заявил Алиев.

О Карабахе

Власти Азербайджана ждут и рассчитывают на российские инвестиции в развитие Карабахского экономического района, заявил Алиев. По его словам, первые такие проекты уже запущены, в том числе при поддержке Республики Татарстан.

«Это сервисный центр КамАЗ в Джебраильском районе, который был открыт руководителем Татарстана [Рустамом Миннихановым] и мной», — заявил президент Азербайджана. Речь идет о работающем с июня 2023 года центре обслуживания от СП «Автолизинг Азербайджан» при участии ПАО «КамАЗ».

«Так что мы и инвестиций ждем, и подрядчикам тоже будем рады», — добавил азербайджанский лидер.

Ущерб за годы пребывания Карабаха в составе Армении Алиев оценил приблизительно в $150 млрд — таковы, по его словам, итоги «детального анализа», проведенного азербайджанскими властями и продолжавшегося четыре года.

Он также заверил, что проживающие в Карабахе граждане армянской национальности — около 20 человек, по данным двухмесячной давности, — получают соцпомощь от Азербайджана. «Их лечение, их обеспечение продуктами, и как бы жизнь там полностью обеспечена», — заверил Алиев.

При этом, по словам президента республики, община в составе порядка 300 тысяч азербайджанцев, депортированных из Армении в конце 1980-х — начале 1990-х годов, официально обратилась к армянскому руководству с просьбой создать им условия для возвращения и реинтеграции аналогично действующим в Карабахе.

«То, что они были депортированы оттуда в начале 1990-х годов, не говорит о том, что у них нет прав вернуться. Мы до сих пор не получили ответа от руководства Армении, как они видят процесс реинтеграции азербайджанцев на их исторические земли», — сообщил Ильхам Алиев.