Задержаны двое подозреваемых в убийстве 14-летней девочки в Ульяновской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «112» пишет, что жертву нашли с перерезанным горлом в погребе ее дома.

В МВД отметили, что задержанными оказались местные жители, на их поиски ушло менее суток.

Как сообщает СУ СК по региону, тело девочки со следами насильственной смерти было найдено утром 4 апреля, в доме был беспорядок. Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении и убийстве малолетней (ч.3 ст.162, п.п. «в,з» ч. 2 ст.105 УК РФ).

«112» пишет, что инцидент произошел в селе Тумкино, а девочка была дома одна. Как уточняется в посте, ее мать, которая «ночевала у друга», позвонила дочери, но та не взяла трубку. После этого женщина попросила тетю, живущую по соседству, проведать ребенка.

Родственница зашла в дом и увидела, что «кругом была кровь», а следы вели в погреб, где лежала девочка, утверждает «112». Телеграм-канал пишет, что несовершеннолетнюю «зарезали в доме, оттащили и сбросили в подпол».

Позднее «112» сообщил, что одному из задержанных, предположительно, 16 лет, а девочке нанесли удары топором и перерезали горло. Мотив нападения неизвестен.

«КП — Ульяновск» уточняет, что девочку нашла не тетя, а мать девочки, а у следствия изначально было несколько версий: «ревнивый друг матери, убийство с целью ограбления или пьяный сосед». Отец девочки, как пишет издание, живет в другом городе, погибшая при жизни училась хорошо.

В итоге подозрения, как пишет «КП-Ульяновск», пали на соседа по улице: тот якобы постучался в дверь дома к девочке, когда она была одна, а когда та открыла дверь, нанес ей удар ножом.

«Она открыла дверь, он нанес ей какие-то несильные телесные повреждения. Она заперлась дома, пыталась закрыть дверь. Он взял топор, разрубил дверь, вытащил ее на улицу и там добил топором. А потом затащил в погреб», — рассказал источник газеты.

Предполагаемому убийце 15 лет, пишет издание. По данным «КП-Ульяновск», подросток из семьи, где четверо детей, которые воспитываются одной матерью, и у него, как и у его 21-летнего брата, якобы есть отклонения в психике. Эта информация не подтверждена.

Преступнику может грозить до 12 лет за разбойное нападение, а за убийство — до 20 лет лишения свободы, вплоть до пожизненного.

О том, что девочку нашла ее мать, пишет и «Российская газета». По данным издания, девочка позвонила ей вечером 3 апреля и сказала, что с ней все в порядке, утром на звонки она не ответила.

«Мать приехала домой и нашла тело дочери в подвале с перерезанным горлом», — говорится в материале.

Местные жители в разговоре с газетой предположили, что нападавший мог знать девочку и что она могла «сама впустить убийцу, так как узнала соседа и не подозревала ни о чем».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Ульяновской области Антона Дунина доложить ему о ходе расследования убийства школьницы.