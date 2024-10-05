Возможные отставки руководителей силового блока Украины могут быть связаны с инициативой главы офиса президента страны Андрея Ермака. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин, рассуждая о причинах предполагаемых перестановок в украинских правительственных структурах.

Политолог считает, что одной из причин готовящейся смены главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и министра обороны Рустема Умерова могут быть неудачи на фронте.

Однако, по его мнению, наиболее вероятной является версия, связанная с внутриполитической борьбой. Сейчас на Украине наблюдается усиление вертикали власти, и в первую очередь это связано с деятельностью главы администрации президента Андрея Ермака, полагает эксперт. Он отметил, что считается, что именно глава офиса украинского лидера стоит за всеми кадровыми перестановками и отставками в силовом блоке.

«Пока [президент Украины Владимир] Зеленский занят такими вопросами международного взаимодействия, он ездит, встречается с различными лидерами, то у него меньше остается времени заниматься вопросами внутриполитического обустройства. Этой работой занялся Андрей Ермак, он преуспевает в этой деятельности. Начиная с отставки [Валерия] Залужного, главнокомандующего ВСУ, такие перестановки происходят время от времени, и украинские эксперты говорят, что за всеми этими перестановками маячит фигура Андрея Ермака», — объяснил он.

По мнению политолога, Андрей Ермак хочет быть в курсе всей информации, которая поступает президенту страны.

«В состоянии военного положения, в котором находится Украина, лица силового блока играют очень важную роль и могут влиять на принятие тех или иных решений, в том числе и президента, поскольку они снабжают его соответствующей информацией. Видимо, Ермак хочет, чтобы каналом связи между всеми силовыми структурами и президентом выступала администрация президента в его лице — все, что должно доходить до президента, должно проходить через кабинет Ермака. Мне видится, что происходит усиление позиций такого важного чиновника», — добавил специалист.

Как сообщило издание «Forbes-Украина», офис президента Украины рассматривает вопрос об увольнении Александра Сырского, Кирилла Буданова и Рустема Умерова. По информации журналистов, руководство страны недовольно их работой.