Удары российской армии в ходе массированной атаки по Киеву и Киевской области приходились по трем группам целей, рассказал «Ленте.ру» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, все они были подавлены или поражены.

Среди целей российской армии Матвийчук называет:

военные — аэродромы, склады, расположение войск;

критически важные объекты инфраструктуры, которые помогают Киеву выполнять военные задачи, в том числе электростанции, системы энергетики, транспорта, узлы коммуникации;

гражданские, которые «стали военными ввиду использования их Украиной для выполнения боевых задач».

По прогнозам эксперта, подобные массированные атаки будут продолжаться, поскольку Киев не идет на переговоры и не приступает к обсуждению меморандума. Матвийчук считает, что украинская сторона пытается заручиться поддержкой Запада и выражает стремление продолжать конфликт, в связи с чем Россия будет «принуждать ее к заключению мира».

Утром 10 июля украинское издание «Страна» сообщило, что российские войска нанесли массированный удар по Киеву и области. По данным «Страны», воздушная тревога длилась почти 10 часов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о 16 пострадавших.

Позднее Минобороны России отчиталось о нанесении удара «по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома».