«Санитарная зона» вдоль границы России и Украины может составлять от 50 до 500 километров, заявил в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. По его словам, протяженность участка, который «обеспечит защиту [российских городов], будет зависеть от целей.

«Если речь идет о том, чтобы не обстреливала артиллерия, то это 50 километров, если речь о том, чтобы не обстреливали наиболее продвинутые РСЗО и другие системы, то это 100-150 километров, если речь идет о том, чтобы не дать использовать более современные системы Storm Shadow, SCALP, то надо отодвигать до 300 километров. А если будут поставлены дальнобойные Taurus, то до 500 километров», — пояснил Кошкин.

Он добавил, что «санитарная зона» должна обеспечивать «надежное прикрытие от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) наших мирных населенных пунктов и городов».

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с ТАСС заявил, что размер «санитарной зоны» у границы Украины должен составлять «минимум 300 километров». Такую протяженность участка он объяснил дальнобойностью немецких ракет Taurus, которые есть в арсенале ВСУ.

«Санитарная зона» на приграничных территориях Украины

О необходимости создания «санитарной зоны» у границы с Украиной Путин впервые заявил летом 2023 года на встрече с военкорами. По его словам, эта мера нужна для предотвращения обстрелов территории, где проживает мирное население.

«Проблема есть, связана она в основном с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону — отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критическими с точки зрения возможного наступления ВСУ. Нам нет необходимости это делать [вводить военное положение], но, конечно, мы должны обезопасить наших граждан», — говорил тогда российский глава.

Кроме того, президент России Владимир Путин, подчеркивал важность укрепления границы для предотвращения проникновения диверсантов с украинской стороны. Этим, по его словам, будут заниматься бойцы батальона «Запад-Ахмат» вместе с другими подразделениями.

18 марта 2024 года во время пресс-конференции по итогам выборов Путин вновь заговорил о «санитарной зоне» и допустил ее создание на границе России и Украины. По его словам, такой участок будет «сложно преодолеть» с помощью тех средств поражения, «прежде всего, конечно, иностранного производства», которые использует противник.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже пояснил журналистам, что на фоне обстрелов российских приграничных регионов правительство продумает меры, «чтобы эти территории обезопасить». Для этого, как отметил Песков, нужен некий «коридор» или «буферная зона» между Россией и Украиной.