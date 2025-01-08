Украина, скорее всего, потерпит поражение в ближайший год-полтора, если не получит от США новый крупный пакет помощи. Такое мнение выразил в статье для The Atlantic американский политолог Роберт Каган — супруг экс-представителя Госдепартамента Виктории Нуланд.

По его прогнозу, это будет проигрыш «не по-хорошему», то есть не путем переговоров, в результате которых Украина могла бы получить от Запада гарантии безопасности в обмен на территории.

«Вместо этого ей грозит полное поражение, потеря суверенитета и полный контроль со стороны России», — считает Каган.

По его мнению, эта ситуация создает проблему для избранного президента США Дональда Трампа, который обещал быстро урегулировать конфликт, но сталкивается «с суровой реальностью».

«Теперь Трампу придется выбирать между признанием унизительного стратегического поражения на мировой арене и немедленным увеличением американской поддержки Украины. <…> Выбор, который он сделает в ближайшие несколько недель, определит не только судьбу Украины, но и успех его президентства», — рассуждает автор статьи.

По оценке Кагана, к осени 2025 года Украина «может быть уже близка к краху» из-за нехватки солдат и техники, истощения нации и падения морального духа.

Действующий президент США Джо Байден 9 января готовится объявить о последнем масштабном пакете военной помощи для Украины, утверждают источники Associated Press (AP) в Пентагоне. По их словам, он будет «существенным», но речь предположительно идет не о всей оставшейся сумме в размере около $4 млрд, одобренной Конгрессом, а только о половине.

Как ожидается, о помощи будет объявлено в рамках визита министра обороны США Ллойда Остина в Германию. В пакет войдет вооружение из существующих запасов, чтобы большая часть обещанного успела поступить на Украину к моменту вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, рассказал один из собеседников AP.

30 декабря Байден объявил о выделении Украине помощи на сумму почти $2,5 млрд. Туда вошли боеприпасы для ракетных комплексов Hawk, NASAMS, Stinger и HIMARS, а также артиллерийские снаряды, противотанковые системы Javelin, AT-4 и TOW и другое вооружение. Источники газеты Financial Times утверждают, что администрация Трампа продолжит оказывать военную помощь Украине.