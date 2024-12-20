Администрация избранного президента США Дональда Трампа продолжит оказывать военную помощь Украине, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Трамп уже неоднократно говорил о необходимости в сжатые сроки достичь урегулирования российско-украинского конфликта.

По словам собеседников FT, Трамп после инаугурации продолжит поставлять Киеву вооружение. Как объяснили источники, избранный президент по-прежнему выступает против членства Украины в НАТО и хочет положить конец боевым действиям, но считает, что поставки оружия после прекращения огня обеспечат достижение «мира посредством силы»

Одновременно Трамп потребует от стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от их ВВП, говорят источники газеты. При этом один из собеседников FT отметил, что республиканец может согласиться увеличить этот показатель с текущих 2% до 3,5%.

В середине декабря Трамп заявил, что пытается заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине до своего вступления в должность и уже достиг «небольшого прогресса». Деталей избранный президент не привел, назвав процесс «трудным и отвратительным».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день сказал, что пока «ни o каких переговорах речь не идет», но они могли бы возобновиться на основе Стамбульских договоренностей.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе отмечал, что добиться быстрого завершения конфликта «непросто», в том числе из-за отсутствия у Трампа доступа к необходимой информации по линии разведки, Минобороны и дипломатическим каналам.

«Когда он [Трамп] будет там [в Белом доме], мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации. Он также знает о моей готовности не спешить в ущерб Украине», — сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что с приходом в США новой администрации «изменения неизбежны», но для Киева важно, чтобы они были направлены в его пользу. Киеву хотелось бы более сильной поддержки со стороны Вашингтона, отметил Зеленский.

Трамп утверждает, что в ходе военного конфликта Россия и Украина потеряли убитыми и ранеными 1 млн военных. По его словам, в Киеве «хотели бы заключить сделку и остановить безумие». В Кремле озвученные Трампом данные о потерях отвергли, заявив, что в реальности «цифры потерь совершенно другие».

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года. Как передавало агентство Reuters, предложения по завершению конфликта, которые обсуждаются в команде республиканца, предусматривают передачу России значительной части территории Украины и не предполагают вступления Киева в НАТО.