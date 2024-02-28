Польша ведет переговоры с Украиной о закрытии границ и прекращении взаимной торговли. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, слова которого приводит агентство РАР.

Туск подчеркнул, что это решение будет временным и «болезненным» для обеих сторон.

«Когда речь идет о границе с Украиной, я готов принимать жесткие решения всегда по согласованию с Киевом, чтобы не было ненужной напряженности. Но нам необходимо найти долгосрочное решение», — заявил Туск.

По его словам, тему закрытия границ планируется обсудить на встрече с протестующими польскими фермерами 29 февраля. Власти Польши также планируют обсудить субсидии и другие меры, которые позволили бы сделать польское зерно более привлекательным по цене, чем украинское.

Туск назвал Польшу «самым проукраинским государством», но отметил, что решение о свободной торговле с Украиной обходится Варшаве слишком дорого.

«Мы не в состоянии платить такую цену, поэтому мы ищем решение, которое защитит польский рынок, а также европейский рынок от потока явно более дешевой сельскохозяйственной продукции из Украины». — заявил премьер-министр, слова которого приводит издание Wiadomosci.

Он заверил, что польское правительство хочет помочь Украине, но не может допустить, чтобы эта помощь имела негативные последствия для польских граждан.

В Европе несколько месяцев продолжаются протесты фермеров, недовольных ввозом более дешевой сельхозпродукции из других стран, включая Украину. В конце февраля в Брюсселе произошли стычки аграриев с полицией. Фермеры забрасывали полицейских сеном, навозом и сигнальными ракетами, а правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

Польские фермеры объявили с 9 февраля общенациональный протест. В ходе одной из акций они пытались полностью перекрыть автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной и блокировали проезд как грузового, так и пассажирского транспорта. Туск допустил, что Польша может расширить запрет на украинскую сельхозпродукцию, если Евросоюз не найдет других методов защиты рынка.