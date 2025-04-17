Польша планирует отправить дополнительные войска в Латвию в июне этого года, чтобы укрепить восточный фланг НАТО, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш во время визита на латвийскую военную базу Адажи. Его слова передает Bloomberg.

Численность личного состава польского военного контингента в Латвии будет увеличена со 190 до 300 солдат. Как отметил Косиняк-Камыш, Варшава направит в страну Балтии «специализированное подразделение» для защиты от химического оружия.

Глава Минобороны Польши назвал такой шаг «четким сигналом» об активной роли Варшавы в обеспечении безопасности восточной Европы. По его мнению, силы НАТО в настоящий момент сильнее, чем когда-либо, передает эстонская газета Postimees.

Польша активно занимается перевооружением своей армии и уже занимает первое место в альянсе по расходам на оборону в процентном отношении к экономическому производству. Bloomberg называет Польшу, Литву, Латвию и Эстонию самыми ярыми сторонниками Украины среди стран-членов НАТО.

В марте главы оборонных ведомств Польши и трех государств Балтии выступили за выход своих стран из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. В совместном заявлении министров это объясняется намерением укрепить восточный фланг НАТО из-за «возросшей угрозы со стороны России и Беларуси».

Международный договор, запрещающий изготовление, использование и хранение противопехотных мин, вступил в силу в 1999 году. Несколько государств, в том числе Россия, США и Китай, Оттавскую конвенцию не подписывали.