Польские спецслужбы считают, что Россия причастна к взрывам посылок летом 2024 года на курьерских складах в Великобритании, Германии и Польше, пишет Reuters со ссылкой на источники. По их данным, взрывные устройства, которые были заложены в поддельной косметике, массажных подушках и секс-игрушках.

Речь идет о взрывах посылок, которые произошли 19, 20 и 21 июля в британском городе Бирмингем, немецком Лейпциге в Германии и около польской Варшавы.

Детали расследования Польши агентству предоставил журналистам человек, знакомый с деталями дела, а также более дюжины европейских чиновников.

По их информации, в упаковочных материалах, которые находились в посылках с косметикой и секс-игрушками, находились самодельные бомбы, изготовленные «из смеси химикатов, включая высокореактивный магний», утверждает собеседник Reuters.

По его словам, детонаторы были сделаны из «дешевых китайских электронных гаджетов, используемых для отслеживания таких предметов, как потерянные ключи». Внешне посылка выглядела как косметика, но при этом в ней содержались легковоспламеняющиеся соединения, уточняется в статье.

В расследовании по этому делу фигурирует Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России, утверждает один из источников агентства.

Национальная прокуратура Польши сообщила Reuters, что правоохранители нашли еще одну посылку, которая не взорвалась на складе под Варшавой.

По версии польской стороны, исполнителем был украинец Владислав Деркавец, который получил задание от некоего «Воина», работавшего, как он утверждает, на ГРУ.

18 июля Деркавец приехал из польского города Катовице в литовский Каунас, где «забрал более дюжины предметов из багажника припаркованной машины». Далее он приехал в Вильнюс, где «упаковал четыре посылки, в каждой из которых была подушка, а также несколько тюбиков косметики и секс-игрушек».

«Перед тем как запечатать их, он нажал две кнопки, чтобы активировать механизмы детонации с предварительным таймером. <…> Гаджеты были такого типа, что позволяли устанавливать время срабатывания от нескольких секунд до месяцев вперед», — говорится в статье.

19 июля Деркавец передал посылки мужчине в парке в Вильнюсе, те были отправлены в тот же день, утверждают источники Reuters. Украинца арестовали в августе 2024 года и обвинили в совершении теракта и работу на Россию.

Руководители европейских спецслужб считают произошедшие поджоги частью «гибридной войны», которую Россия якобы ведет для «дестабилизации стран, поддерживающих Украину», говорится в статье.

При этом они уточнили, что хотя взрывы и вызвали пожары, но никому не причинили вред, так как были своего рода «репетицией <…> по подрыву подобных посылок в воздухе на грузовых рейсах в США и Канаду».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Москва непричастна к этому: «Мы не исключаем, что это просто очередные фейковые новости или проявление слепой русофобии». Он также назвал полностью необоснованными европейские обвинения в российском саботаже или «гибридной войне».