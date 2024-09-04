Армия Польши подняла в воздух свои самолеты из-за активности дальней авиации России на западе Украины, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил в соцсети X.

«Это очередная очень напряженная ночь для всей системы ПВО Польши в связи с наблюдаемой активностью дальней авиации России», — говорится в сообщении.

Военные сообщили, что на юго-востоке Польши может наблюдаться «повышенный уровень шума, связанный с началом работы польской и союзной авиации».

«Последняя такая активизация деятельности российской дальней авиации была зафиксирована в ночь с 1 на 2 сентября этого года. Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены, а оперативное командование РСЗ на постоянной основе следит за ситуацией», — говорится в сообщении.

В ночь на 4 сентября украинские СМИ сообщали о взрывах и работе ПВО в Киеве, Сумах, Кривом Роге и Львове. Утром в среду в большинстве областей страны была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России пока не комментировало информацию о взрывах в украинских городах. Представители ведомства неоднократно говорили, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

До этого Польша поднимала в воздух самолеты 2 сентября, 26 и 27 августа.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Financial Times заявил, что его страна и другие государства, граничащие с Украиной, «обязаны» сбивать российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство, несмотря на возражения НАТО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти слова, пояснила, что польским идеологам нужна Западная Украина. «Они не видят эту землю иначе, чем своей. Поэтому и разжигают конфликт, усугубляя страдания людей», — сказала она RTVI.

Руководитель третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин также назвал «авантюрными порывами» слова официальных лиц Польши о перехвате российских ракет над Украиной и пообещал «конкретную и адекватную реакцию».