В Польше ввели навигационное предупреждение для пилотов гражданских воздушных судов — оно будет действовать с 5 февраля по 5 мая 2024 года вдоль границ с Россией, Беларусью и Украиной. Польское агентство аэронавигации объяснило, что такая мера вызвана «возможными военными действиями, связанными с обеспечением безопасности» государства.

На опубликованной карте видно, что предупреждение затрагивает Россию, Беларусь, Украину, часть польских городов, в том числе Варшаву, а также участок Балтийского моря восточнее Гданьска.

«Сообщение необходимо для того, чтобы предупредить гражданских пользователей воздушного пространства о возможной повышенной активности военных самолетов в восточной зоне воздушного пространства в связи с угрожающей ситуацией на восточной границе», — объяснило оперативное командование Вооруженных сил Польши на своей странице в соцсети X.

В январе польские власти несколько раз отчитывались о том, что «активировали» свою и союзную военную авиацию. Так, 2 января оперативное командование сообщило, что для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши были задействованы две пары истребителей F-16 и воздушный танкер союзников. Необходимость такой меры в оперативном командовании связали с «интенсивной деятельностью дальней авиации России, связанной с нанесением ударов по территории Украины».

Об аналогичных действиях польские военные власти сообщали 13 и 23 января.