Польские фермеры, протестовавшие на границе с Украиной, разблокировали пункт пропуска «Гребенне — Рава-Русская» для грузовых транспортных средств, сообщила 29 апреля украинская Государственная пограничная служба.

«Сегодня после 10:00 (по киевскому времени) польские фермеры прекратили действия по блокированию движения грузовым транспортным средствам перед пунктом пропуска “Гребенное — Рава-Русская”. Оформление и пропуск через границу грузовиков в двух направлениях осуществляется в обычном режиме», — говорится в заявлении.

«Гребенне — Рава-Русская» — единственный КПП на этом направлении, который оставался заблокированным. Теперь, как отмечает «Украинская правда», все пропускные пункты на польско-украинской границе работают в штатном режиме. При этом через «Раву-Русскую» при въезде в Польшу не будут пропускать грузовики, которые перевозят зерно, указывает пограничная служба Украины. Такой груз может следовать по польской территории только в режиме транзита, пояснили в ведомстве.

10 марта фермеры разблокировали контрольно-пропускной пункт «Краковец». 16 апреля польские аграрии сняли блокаду с КПП «Угринов—Долгобичув», а 20 апреля — с пунктов «Шегини — Медика» и «Краковец — Корчева».

Масштабные протестные акции польских фермеров проходили в стране с начала февраля. Они были связаны с недовольством аграриев из-за ввоза в Польшу дешевой сельхозпродукции с Украины, которая, по утверждению местных аграриев, мешает развитию отечественного сельского хозяйства.

В июне 2022 года ЕС разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующего разрешения и международного водительского удостоверения. Позже действие этого соглашения было продлено до 30 июня 2024 года. Польские дальнобойщики требовали сократить количество украинских перевозчиков и ввести для них коммерческие разрешения.

20 февраля участники протестов в Польше высыпали зерно на один из железнодорожных пропускных пунктов на границе с Украиной, тем самым перекрыв движение по нему. В тот же день протестующие заблокировали проезд через границу грузовиков на нескольких пропускных пунктах.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на польско-украинской границе, где не прекращаются протесты европейских фермеров, «вышла за пределы и экономики, и морали». Тогда же украинский лидер призвал разблокировать пути для украинской сельскохозяйственной продукции.