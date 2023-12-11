Киев и Варшава достигли договоренностей по открытию одного из четырех заблокированных польскими дальнобойщиками контрольно-пропускных пунктов (КПП). Как сообщил украинский вице-премьер по развитию территорий и инфраструктуры Александр Кубраков на своей странице в Facebook*, речь идет о погранпункте «Ягодин — Дорогуск», отметил вице-премьер.

Кубраков утверждает, что движение грузовиков через этот КПП было восстановлено с 11 декабря 14:00 по местному времени (16:00 мск). По его словам, 15 автомобилей проехали в направлении Украины, а еще 25 грузовиков — в сторону Польши.

«Это была сложная работа, но она еще не завершена. Граница должна быть разблокирована полностью, а последующие блокировки не должны быть допущены. Работаем дальше, учитывая интересы наших перевозчиков», — отметил премьер.

О том, что Украина достигла договоренностей по разблокировке украинско-польской границы, сообщило ТСН со ссылкой на источники. По данным издания, 12 декабря также будет открыт пункт пропуска «Ягодин — Дорогуск», а после и остальные КПП.

Забастовки дальнобойщиков на границе с Украиной

Польские дальнобойщики заблокировали несколько пунктов КПП на границе с Украиной в ноябре. Таким образом они выразили свое недовольство смягчением условий работы перевозчиков из Украины в странах ЕС. К водителям грузовиков также присоединились фермеры, которые выступили против поставок дешевой украинской продукции на местный рынок.

Польские дальнобойщики утверждали, что их коллеги из Украины перевозят грузы не только внутри государства, но и в третьи страны. В связи с этим они потребовали сократить количество украинских перевозчиков и ввести для них коммерческие разрешения.

Кроме того, Варшава попросила Киев отменить требование о регистрации в электронной очереди грузовиков, возвращающихся из Украины на территорию Евросоюза без груза, ссылаясь на значительный рост времени ожидания пересечения границы. В польском министерстве инфраструктуры и строительства также указывали, что регистрация в электронной очереди «допускает неравное отношение к перевозчикам из Украины и Польши».

В июне 2022 года ЕС разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующего разрешения и международного водительского удостоверения. Позже действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок было продлено до 30 июня 2024 года.

С конца ноября КПП на границе с Украиной также блокировали перевозчики из Словакии. 5 декабря местный союз автоперевозчиков объявил о прекращении протестов, однако 11 декабря в Союзе автоперевозчиков Словакии заявили о возобновлении протеста.

11 декабря к протестам против украинских дальнобойщиков также присоединились в Венгрии. Заблокировать границу водителям удалось частично, потому что власти не дали разрешение на проведение акции, отмечает ТАСС. Однако движение украинских грузовиков в районе КПП «Захонь — Чоп» было «замедленно», при этом для легковых автомобилей проезд не ограничивали.

О своем намерении присоединиться к протестам венгерские дальнобойщики сообщили 10 декабря. Тогда Ассоциация венгерских подрядчиков автоперевозок (MKFE) объяснила, что таким образом местные дальнобойщики хотят привлечь внимание правительства и Еврокомиссии к последствиям появления украинских дальнобойщиков на европейском рынке.

По словам главы MKFE Тивадара Арваи, из-за появления украинских перевозчиков в Венгрии сотни местных предприятий оказались на грани разорения. Глава MKFE объяснил, что дальнобойщики из Украины работают со значительным ценовым преимуществом благодаря другой экономической и правовой среде. В частности, как указывает Арваи, они не попадают под действие правил Евросоюза, поэтому их расходы значительно ниже, чем у венгерских водителей.

«[Украинские дальнобойщики] разрушают ту часть логистического сектора, которая принадлежит перевозчикам в странах-участницах ЕС», — подчеркнул глава ассоциации.

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