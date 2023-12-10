Венгерские дальнобойщики проведут на пограничном пункте пропуска «Захонь — Чоп» акцию против проезда украинских грузовиков на территорию Евросоюза. Об этом сообщает Ассоциация венгерских подрядчиков автоперевозок (MKFE). С ноября подобные протесты проходили в Польше и Словакии.

Проведение протестной акции венгерских водителей большегрузов запланировано на понедельник, 11 декабря. Таким образом местные дальнобойщики хотят привлечь внимание правительства и Еврокомиссии к последствиям появления украинских дальнобойщиков на европейском рынке.

«Мы попросили Европейский союз <…> пересмотреть свое соглашение с Украиной и учесть интересы государств-членов Европейского союза, включая транспортные компании Венгрии, и не позволять украинским перевозчикам появляться на европейском рынке», — объяснил глава MFKE Тивадар Арваи.

Участники протестов в Венгрии требуют от ЕС вернуть лицензионные квоты на двусторонние украинско-венгерские перевозки, а также усилить контроль за украинскими перевозчиками.

В июне 2022 года ЕС разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующего разрешения и международного водительского удостоверения. Позже действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок было продлено до 30 июня 2024 года.

По словам Арваи, из-за появления украинских перевозчиков в Венгрии сотни местных предприятий оказались на грани разорения. Глава MKFE объяснил, что дальнобойщики из Украины работают со значительным ценовым преимуществом благодаря другой экономической и правовой среде. В частности, как указывает Арваи, они не попадают под действие правил Евросоюза, поэтому их расходы значительно ниже, чем у венгерских водителей.

Кроме того, пробег украинских грузовиков по дорогам Венгрии увеличился более чем на 30%, в то время как пробег грузовиков из Венгрии сократился на 4%, добавил Арваи.

«[Украинские дальнобойщики] разрушают ту часть логистического сектора, которая принадлежит перевозчикам в странах-участницах ЕС», — подчеркнул глава ассоциации.

Забастовки в Польше и Словакии

В ноябре польские дальнобойщики заблокировали несколько пунктов КПП на границе с Украиной, выразив недовольство смягчением условий работы перевозчиков из Украины в странах ЕС. К водителям большегрузов также присоединились фермеры, которые выступили против поставок дешевой украинской продукции на местный рынок. Тогда президент Украины Владимир Зеленский признал, что на польско-украинской границе есть сложности из-за протестов перевозчиков из Польши, и выразил надежду на то, что со временем ситуация «потеплеет».

Польские дальнобойщики утверждают, что их коллеги из Украины перевозят грузы как внутри страны, так и в третьи страны. В связи с этим они потребовали сократить количество украинских перевозчиков и ввести для них коммерческие разрешения.

Кроме того, Варшава попросила Киев отменить требование о регистрации в электронной очереди грузовиков, возвращающихся из Украины на территорию Евросоюза без груза. Из-за этого правила время ожидания пересечения границы значительно увеличилось, объясняли в польском министерстве инфраструктуры и строительства. В ведомстве добавили, что регистрация в электронной очереди «допускает неравное отношение к перевозчикам из Украины и Польши».

С конца ноября КПП на границе с Украиной также блокировали перевозчики из Словакии, однако 5 декабря местный союз автоперевозчиков объявил о прекращении протестов.