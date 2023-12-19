Польский окружной суд города Люблин признал 14 граждан России, Украины и Беларуси виновными в шпионаже в пользу России, пишет Le Monde. Издание указывает, что они работали в составе организованной преступной группировки.

По версии следствия, участники ОПГ получали заказы через Telegram, а оплата поступала им в криптовалюте. По информации издания, полученные суммы варьировались от $300 до $10 тыс.

Польское агентство Rzeczpospolita 17 декабря писало, что обвинения в создании организованной преступной группы и шпионаже в пользу России были предъявлены 16 иностранным гражданам, в числе которых 12 украинцев, три белоруса и один россиянин.

Задержания в Польше по делу о шпионаже в пользу России

В июле польское издание Gazeta Polska сообщало, что в республике по делу о шпионаже в пользу Москвы задержаны 15 человек — граждане Беларуси, России и Украины. Издание отмечало, что им грозит до десяти лет лишения свободы.

В материале также утверждалось, что задержанные якобы получали задания из Москвы, вознаграждения за них им поступали в виде криптовалюты. Одной из таких задач был взрыв поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины, отмечало Gazeta Polska.

В августе министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) сообщал, что Агентство внутренней безопасности задержало «шестнадцатого подозреваемого в сотрудничестве с российской шпионской сетью». По словам Каминьского, им оказался гражданин Беларуси Михаил А., который занимался наблюдением за военными объектами и портами, а также вел «пропагандистскую деятельность» в пользу Москвы.

В том же месяце министр внутренних дел Польши сообщил об аресте еще двух россиян по обвинению в шпионаже и распространении пропагандистских материалов ЧВК «Вагнер».

В ноябре национальная прокуратура республики заявила, что подозреваемые в работе на иностранную разведку действовали на территории Польши с января по март 2023 года. По данным ведомства, они «проводили мероприятия, ориентированные на выявление объектов критической инфраструктуры, в том числе военных объектов и морских портов». Кроме того, по утверждению стороны обвинения, члены сети якобы «поддерживали связь со своими заказчиками и сообщали результаты своей деятельности, за что получали вознаграждение».

Радиостанция RMF FM передавала, что обвинения в участии в организованной преступной группе и деятельности в пользу иностранной разведки вопреки интересам Польши были предъявлены 16 подозреваемым.

1 декабря из Польши выдворили гражданина России, который подозревается в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Кроме того, в заявлении Агентства внутренней безопасности говорится еще о двух иностранцах, которые могли заниматься шпионажем в пользу России и Беларуси. Их плоские спецслужбы зафиксировали в районе Быдгоща.

Всего, по данным Бюро национальной безопасности страны, в 2016—2023 годах польская контрразведка выявила деятельность якобы «более 100 российских и белорусских шпионов, проводивших разведывательные операции против Польши». Все они были выдворены из республики.