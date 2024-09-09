Иранский депутат Ахмад Бахшаеш Ардестани выступил с утверждением, что Иран вопреки публичным заявлениям властей якобы отправляет России беспилотники и ракеты. Официально Тегеран отвергает обвинения со стороны Запада в передаче Москве вооружений в условиях военных действий на Украине.

По словам депутата, который является членом парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике, иранской стороне якобы «приходится заниматься бартером для удовлетворения своих потребностей, включая импорт сои и пшеницы».

«Часть бартера предусматривает отправку ракет, а другая часть — отправку в Россию военных беспилотников», — заявил Ардестани в интервью Didban Iran от 7 сентября (цитату приводит Iran International).

Отвечая на вопрос о последствиях передачи ракет России, депутат выразил мнение, что для Ирана положение дел не может стать «хуже, чем сейчас». Он также задался вопросом о том, почему нельзя поставлять ракеты Москве, если Тегеран передает их, к примеру, ливанскому шиитскому движению «Хезболлах» и радикалам из палестинского ХАМАС.

Ардестани утверждает, что Иран якобы «продает вооружение и получает доллары», импортируя из России «сою, зерно и другую продукцию».

«НАТО вошло на Украину, так почему бы нам не поддержать нашего союзника, отправив России ракеты и беспилотники?» — заявил депутат.

Что говорят Тегеран и Москва

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в воскресенье, 8 сентября, в очередной раз заявил, что Тегеран «не является частью российско-украинского конфликта». По сути Канаани не стал опровергать данные о передаче ракет России, а лишь повторил стандартную формулировку, которую можно интерпретировать как опровержение, считает Iran International.

С утверждением об отправке России иранских баллистических ракет малой дальности ранее выступили газета The Wall Street Journal (WSJ) и телеканал CNN со ссылкой на источники. Постпредство Ирана при ООН тогда заявило, что Тегеран считает «негуманным» оказание военной помощи участникам вооруженных действий.

«Иран не только сам воздерживается от подобных действий, но и призывает другие страны прекратить поставки оружия сторонам, вовлеченным в конфликт», — заявили в диппредставительстве (цитата по CNN).

МИД Украины 7 сентября выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о возможной передаче России иранских ракет. Киев пригрозил Тегерану «разрушительными последствиями» для двусторонних отношений.

На Западе уже неоднократно обвиняли Тегеран в военном сотрудничестве с Москвой в условиях боевых действий на Украине. В Кремле в ноябре 2023 года не стали комментировать заявление Белого дома о том, что Иран якобы может предоставить России баллистические ракеты. Сообщения о поставке Москве иранских беспилотников Кремль называл «вбросом».