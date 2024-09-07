Иран отверг обвинения в передаче России баллистических ракет малой дальности. С утверждением об отправке Москве иранских ракет ранее выступили газета The Wall Street Journal (WSJ) и телеканал CNN со ссылкой на источники.

WSJ пишет, ссылаясь на неназванных американских и европейских чиновников, что Иран якобы поставил ракеты, несмотря на «суровые предупреждения Запада». Знакомые с разведданными источники CNN напомнили, что американские и другие западные чиновники предупреждали о готовящейся передаче ракет на протяжении почти года.

«Мы предупреждали об углублении партнерства в области безопасности между Россией и Ираном с самого начала [боевых действий] России на Украине и встревожены этими сообщениями», — прокомментировал пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Шон Саветт.

Иран отверг обвинения в передаче ракет, заявив, что его позиция по конфликту России и Украины «остается неизменной». Постпредство Ирана при ООН заявило, что Тегеран считает «негуманным» оказание военной помощи участникам вооруженных действий.

«Иран не только сам воздерживается от подобных действий, но и призывает другие страны прекратить поставки оружия сторонам, вовлеченным в конфликт», — добавили в диппредставительстве (цитата по CNN).

МИД Украины 7 сентября выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о возможной передаче России иранских ракет. Киев пригрозил Тегерану «разрушительными последствиями» для двусторонних отношений.

Обвинили иранского генерала

На Западе уже не раз обвиняли Тегеран в военном сотрудничестве с Москвой в условиях боевых действий на Украине. В Кремле ранее не стали комментировать заявление Белого дома о том, что Иран якобы может предоставить России баллистические ракеты для использования в зоне военного конфликта.

Помимо прочего, Украина и западные страны утверждают, что Россия якобы получала от Ирана беспилотники. Представитель офиса генпрокурора Украины утверждал, что в 2022 году Тегеран передал российской стороне не менее 1,5 тыс. беспилотников. Как в Иране, так и в России подобные обвинения неоднократно отвергали.

«Используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями, все остальные вопросы можно адресовать в Минобороны», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, покупала ли Россия иранские дроны.

В конце августа бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) Шариф Моласареи Аббас Муса заочно получил подозрение на Украине. В Офисе генпрокурора Украины заявили, что генерал якобы руководил группой иранских инструкторов, которая обучала российских военных применению беспилотников.

Тегеран тогда отверг эти утверждения. Как заявили в иранском МИД, пресс-секретарь ведомства Насер Канани «назвал беспочвенными обвинения в присутствии иранского военного на украинской территории с целью обучения российских войск».