Мэрия Улан-Удэ потратит 3,1 млн рублей на услуги VPN, в первую очередь для работы 87 светофоров. Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с RTVI отметил, что эта мера необходима для защиты от диверсий.

Эксперт уточнил, что в случае с властями Улан-Удэ речь может идти «о безопасном шлюзе коннекта с единым сервером управления светофором».

«Это [использование VPN] — постоянный коннект только с доверенными серверами, через которые идет управление этими светофорами. То есть нельзя будет войти на эти светофоры из внешних, других адресов и, допустим, устроить какую-то диверсию, как в американских фильмах — взломать светофоры, поменять расписание и так далее», — пояснил он.

Еще один плюс VPN в этой ситуации в том, добавил Щельцин, что устройство «не может быть использовано для каких-то злостных задач».

«К примеру, если не обновлять программное обеспечение на умных светофорах, то можно их использовать как ботнет — вирусовать их, и они будут отправлять нелегитимные запросы на те же самые российские сервера. Но даже если удастся вирусовать каким-либо образом, с VPN их функционал будет всегда ограничен», — сказал собеседник RTVI.

«VPN развивается в первую очередь в корпоративном сегменте. В пользовательском сегменте поднялась популярность обсуждения VPN, но для корпоративного сегмента это абсолютная обыденность, и без этого никак. Маршрутизация потоков должна быть всегда, в противном случае мы получим неконтролируемое устройство», — сказал Щельцин.

В середине февраля власти Улан-Удэ сделали госзакупку услуг VPN на сумму 3,1 млн рублей. Одним из первых на это обратил внимание телеграм-канал «Люди Байкала». В стоимость войдет подключение центрального офиса к VPN на скорости 1000 Мбит/с.

В основном услуги VPN нужны для работы 87 городских светофоров — это 783 канала связи на скорости 30 Мбит/с по цене около 3 тыс. рублей за единицу. Телеграм-канал напоминает, что госучреждения должны использовать сертифицированные VPN для защиты данных.

О ситуации с использованием VPN в России

В сентябре 2024 года Forbes писал, что Роскомнадзор планирует потратить почти 59 млрд рублей на обновление системы блокировки интернет-ресурсов, что позволит надзорному ведомству эффективнее ограничивать доступ к VPN-сервисам.

Приказ, дающий Роскомнадзору право блокировать ресурсы, которые в нарушение закона распространяют информацию об обходе блокировок, начал действовать в России с 1 марта 2024 года. В надзорном ведомстве заявили RTVI, что федеральный закон «О связи» запрещает работу VPN-сервисов, не обеспечивающих фильтрацию нарушающей закон информации.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Роскомнадзору блокировать ресурсы, рассказывающие о способах и методах обхода блокировок.

Закон о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов, не закрывших доступ к запрещенным сайтам в течение трех дней после получения соответствующего требования, действует с ноября 2017 года. Он не затронул сервисы, которыми пользуются госорганы и операторы государственных информационных систем.