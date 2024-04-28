В преддверии майских праздников депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил правительству запретить продажу алкоголя в стране на все предстоящие выходные. В некоторых регионах такие запреты уже объявлены. Где в России будет действовать праздничный «сухой закон» — в материале RTVI.

Хамзаев обосновал свою инициативу тем, что в период майских «каникул» ежегодно фиксируется рост числа дорожных инцидентов, связанных с пьяным вождением, а также травм и алкогольных отравлений. Депутат предлагал запретить продажу алкоголя в 2024 году с 28 апреля по 1 мая и 9-12 мая.

Его коллега Виталий Милонов назвал предложение «радикальным» и в качестве альтернативы предложил сократить время продажи алкоголя. Хамзаев отметил, что в отсутствие федеральных запретов вводят власти регионов, «работая на опережение».

Розничная торговля спиртными напитками на майских праздниках в 2024 году запрещена в Курганской области. В приказе регионального департамента экономического развития уточняется, что в праздничные дни купить алкоголь можно только в заведениях общепита.

В Тюмени розничная продажа алкоголя (за исключением общепита) запрещена на два дня — 1 и 9 мая, сообщил городской департамент потребительского рынка. За продажу алкоголя «на вынос» владельцам кафе, ресторанов и баров грозит штраф в размере 100 тысяч рублей и конфискация спиртных напитков.

В Омске продажа алкоголя ограничена с 1 по 16 мая на территориях, где пройдут мероприятия в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мэр города Сергей Шелест уточнил, что праздничная программа охватит Парк 30-летия Победы, Соборную площадь и Омскую крепость. По его словам, запрет на продажу алкоголя будет вступать в силу за два часа до начала мероприятий и продолжит действовать еще два часа после их окончания.

По ежегодной традиции продажу алкоголя запретят в центре Москвы во время генеральных репетиций парада Победы 4 и 5 мая с 22:00 до 13:00, а также 8 и 9 мая с 22:00 до 14:00. Ограничения затронут улицы, по которым пройдет военная техника. Запрет коснется не только магазинов, но и заведений общепита, которым придется закрыться «в полном объеме».

В Екатеринбурге продажа алкоголя будет ограничена вблизи мест проведения праздничных мероприятий. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Алексей Орлов. Из документа следует, что спиртные напитки не будут продаваться в определенных районах 7 мая с 8:00 до 13:00, 8 мая с 9:00 до 14:00 и 9 мая с 8:00 до 14:00.

Схожим образом поступили власти Каменска-Уральского. Там продажа алкоголя запрещена 1 мая с 12:00 до 14:00; 9 мая с 11:30 до 12:00 и с 20:00 до 22:50. Запрет будет действовать в определенной зоне, где проходят праздничные мероприятия.

В Кемеровской области продажа алкоголя будет запрещена 9 мая, но это коснется только магазинов. Ограничения в регионе регламентируются местным законом «О некоторых вопросах в сфере госрегулирования розничной продажи алкогольной продукции».

В Барнауле на 1 мая спиртное будет продаваться свободно, а вот на 9 мая его продажу запретят. Правда, ограничения не коснутся общепита и так называемых «наливаек» — но им под угрозой штрафа запрещено отпускать спиртные напитки в закрытой таре.

В Самаре и.о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Наталья Катина запретила розничную продажу 9 мая с 08:00 до 23:00. Этот запрет коснется исторического центра города, где пройдут праздничные мероприятия, и не затронет общепит.

Аналогичный запрет установила мэрия столицы Хакасии Абакана для мест проведения массовых мероприятий в честь Дня Победы. Он будет вступать в силу за два часа до начала запланированных событий и продолжать действовать еще два часа после их завершения.

Такие же ограничения ввела администрация Нижнего Новгорода.

В Перми розничная продажа спиртных напитков будет полностью запрещена 1 и 9 мая. Нарушение запрета карается административными штрафами — 20-40 тысяч рублей для должностных лиц и 100-300 тысяч рублей для юрлиц.

Во Владивостоке 1 мая продажа алкоголя будет запрещена в радиусе 100 метров от места проведения праздничных мероприятий — рядом с Адмиральским сквером. В День Победы аналогичный запрет вводится вокруг центральной площади города.

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) полностью запретили розничную продажу алкоголя 1 и 9 мая.