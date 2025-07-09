Бывший член банды «Цапков» Андрей Быков по прозвищу Бык погиб в зоне проведения военной операции на Украине при выполнении боевого задания. Об этом сообщает портал 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника портала, Быков погиб еще в апреле, однако известно об этом стало только в июне, а родственникам мужчины рассказали о случившемся несколько дней назад.

«Тело его не могли найти, искали в списках погибших изначально, но его там не было. Позже смерть Быкова была подтверждена», — уточнил источник.

Как пишет «Коммерсант», тело мужчины доставлено в один из моргов Ростова-на-Дону. Как сообщили изданию источники, знакомые с ситуацией, сейчас родственники и близкие Быкова в станице Кущевская решают вопрос о месте его похорон. Известно, что мужчина продолжал общаться с бывшей женой и детьми, а также с Надеждой Цапок, которую он считал приемной матерью.

По данным следствия, Быков причастен к четырем убийствам в 1998-2006 годах, а также фигурирует в деле о жестокой расправе над несколькими семьями в 2010 году. В ночь на 5 ноября в кущевском доме фермера Аметова злоумышленники убили 12 человек, включая четверых детей (самой младшей жертве не исполнилось и года).

Как установило следствие, нападавшие заранее располагали информацией, что в гостях у Аметова будет находиться ростовский предприниматель Мироненко. В результате нападения погибли члены семей Аметовых и Мироненко, а также их соседка Касьян с ребенком.

Как следует из признательных показаний главаря ОПГ Сергея Цапка, кровавая расправа была спланирована как акт мести. По его словам, фермер Аметов сознательно препятствовал его предпринимательской деятельности и дискредитировал его репутацию. Также, согласно материалам следствия, у Цапка имелись личные мотивы — он считал Аметова причастным к убийству своего родственника.

В вооруженном нападении непосредственное участие принимали лидер преступной группировки Сергей Цапок и его подельники: Андрей Быков, Владимир Алексеев, Сергей Карпенко и Игорь Черных. Еще один фигурант дела — Вячеслав Рябцев, формально отрицавший свою причастность (ссылаясь на травму ноги) — предоставил свой дом для подготовки преступления, помогал в уничтожении следов и снабжал банду оружием. В результате Рябцев и Быков согласились на сделку со следствием, каждого из них приговорили к 20 годам лишения свободы.

В марте 2024 года Быков и Рябцев вышли на свободу по помилованию за участие в спецоперации. По данным 161.ru, Быков получил боевое ранение и полгода восстанавливался в военном медицинском учреждении. После выхода из больницы мужчина вернулся в зону боевых действий и продлил контракт с Минобороны еще на год.