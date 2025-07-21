Суд в Новосибирске приговорил к 14 годам лишения свободы за покушение на теракт гражданина Таджикистана Баходурджона Ахмадалиева*, который купил билеты для террористов, совершивших нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

Суд установил, что Ахмадалиев* нелегальным путем приобрел и хранил самодельное взрывное устройство, одним из элементов которого послужила осколочная граната со взрывчатым веществом и взрывателем.

В релизе сказано, что мужчина планировал совершить на территории Новосибирска «взрывы и иные действия» с целью устрашения населения, а также чтобы нанести ущерб, дестабилизирующий деятельность органов власти.

По данным суда, Ахмадалиев* действовал на почве религиозной ненависти, вражды по отношению к населению России и негативного отношения к деятельности органов государственной власти страны.

Взрывное устройство было обнаружено в ходе досмотра автомобиля такси, который использовал для работы осужденный. Отмечается, что Ахмадалиев* отвез его в общественное место, расположенное на территории Железнодорожного района Новосибирска, с целью приведения в действие.

«Кроме того, Ахмадалиев* приобрел билеты в интернете для участников террористического акта, который произошел 22 марта 2024 года взале «Крокус Сити Холл», — говорится в тексте официального сообщения.

В пресс-службе пояснили, что первые три года лишения свободы Ахмадалиев* проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, ему был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Отмечается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.

Группа террористов совершила атаку на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по посетителям площадки и подожгли помещение, в результате чего погибли 149 человек, 609 человек получили травмы различной степени тяжести. Сумма ущерба от теракта составила около 6 млрд рублей.

Ответственность за нападение взяли на себя участники террористической организации «Исламское государство»**. В июне 2025 года агентство ТАСС сообщило со ссылкой на материалы дела, что заказчиком теракта была признана «государственная структура Украины», а организатором — экстремистское движение «Вилаят Хорасан»**.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации